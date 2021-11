ഒന്നാം റാങ്കിൽ 3 കുട്ടികൾ; ഇനി റാങ്ക് നിർണയിക്കാൻ പ്രായവും പരിഗണിക്കും

നീറ്റ് യുജിക്ക് തുല്യ മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരുടെ റാങ്ക് വേർപെടുത്താൻ പ്രായത്തിന്റെ ഘടകം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി പുതിയ വിജ്‍ഞാപനമിറക്കി. ഓരോരുത്തരുടെയും കൃത്യമായ റാങ്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഈ ടൈ–ബ്രേക്കർ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചായിരിക്കും കൗൺസലിങ്.

തുല്യ മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരുടെ റാങ്ക് വേർപെടുത്താൻ മുൻവ‍‍ർഷങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ക്രമമിങ്ങനെ:

1) ബയോളജിക്കു കൂടുതൽ മാർക്ക് (പെർസെന്റൈൽ സ്കോർ) ഉള്ളയാൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക്.

2) വീണ്ടും ഒരേ റാങ്ക് എങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിക്കു കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളയാൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക്.

3) എന്നിട്ടു‌ം റാങ്ക് തുല്യമെങ്കിൽ, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചേർത്ത് (തെറ്റുത്തരങ്ങൾ ശരിയുത്തരങ്ങൾ) എന്ന അനുപാതം കുറഞ്ഞയാൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക്

4) വീണ്ടും റാങ്ക് തുല്യമെങ്കിൽ, പ്രായം കൂടിയയാൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്ക്

പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് ബ്രോഷറിൽ നാലാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഒന്നാം റാങ്കിൽ 3 കുട്ടികൾ വന്നത്. തുടർന്നുള്ള റാങ്കുകളിലും ഇതേ സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇതുമൂലം കൗൺസലിങ്ങിലുണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ്, പ്രായ ഘടകം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായി പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്.

‘ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർ കൗൺസലിങ്’ എന്നതിനു പകരം ‘നീറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക്’ എന്ന പുതിയ ഫീൽഡുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോർ കാർഡ് വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

