പഠിച്ചത് ചരിത്രവും ഐടിയും ഇഷ്ടതൊഴിൽ കൃഷി,കരാട്ടെയിൽബ്ലാക്ക്ബെൽറ്റ്: ജെറിൻ പറയുന്നു

കാക്കനാട്∙ കൃഷിയോടും പക്ഷിമൃഗാദികളോടുമുള്ള കൂട്ടുവിട്ടു വേറൊരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കു കൂടുമാറാൻ ജെറിൻ പോൾ ഒരുക്കമല്ല. വിത്തും കൈക്കോട്ടും മണ്ണും വളവുമൊക്കെ ജെറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചിറകു വിരിച്ചും തലകുലുക്കിയും നിൽക്കുന്ന പക്ഷിമൃഗാദികളെയും തഴച്ചു വളർന്ന വിളകളെയും പരിപാലിച്ച് ഓടിനടക്കുകയാണു ജെറിൻ.

സ്മാർട്സിറ്റിയും ഇൻഫോപാർക്കും വിളിപ്പാടകലെ. ശ്രമിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. ഐടിയുടെ ആസ്ഥാന മണ്ണിൽ വേറിട്ടൊരു തൊഴിൽ വീഥിയിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ജെറിനു സ്വയം തൊഴിലിന്റെ പുതിയ മേഖലകൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണിഷ്ടം.

ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദവും കാരട്ടെയിൽ ബ്ലാക്ക്ബെൽറ്റും നേടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കിയ ജെറിൻ പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. തുതിയൂർ ചക്കാലയ്ക്കൽ ജെറിൻ പോൾ എന്ന മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരന്റെ പുരയിടം കാണുന്നവർക്കു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം ബോധ്യപ്പെടും. കംപ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും വഴങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ജെറിന്റെ കൈകളുമായി ഇണങ്ങുന്നതു മൺവെട്ടിയും തൂമ്പയും. ഇന്റർനെറ്റിൽ പരതി സമയം കളയുന്നതിനേക്കാൾ ജെറിനിഷ്ടം ‘നെറ്റു’മായി സ്വന്തം കുളക്കരയിലെത്തി മീൻ പിടിക്കാൻ.

കൃഷി കുലത്തൊഴിലാണെന്നു പറയാൻ ജെറിനു മടിയില്ല. പിതാവ് പോൾ മാത്യുവിന്റെ കൈപിടിച്ചു കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ കൃഷിയിടത്തിൽ ജെറിനുണ്ട്. പിതാവു മീൻ പിടിക്കുമ്പോഴും പശുക്കളെ കറക്കുമ്പോഴും വിളവെടുക്കുമ്പോഴും കൗതുകത്തോടെ നോക്കിനിന്നിരുന്നു ജെറിൻ. വളരുന്തോറും കൃഷിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ജെറിൻ മറ്റു തൊഴിലുകൾ തേടാതെ പിതാവിന്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു.

പാലും പശുവുമാണു ജെറിന്റെ ഇഷ്ട ഇനങ്ങൾ. പശുക്കളാണു ഫാമിൽ കൂടുതൽ. നേരത്തെ 50 പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 35 പശുക്കളുണ്ട്. ജമ്നാപ്യാരി ആട്, കോഴി, മുയൽ, നായ്ക്കൾ, മീൻ, പ്രാവ്, വെള്ളെലി തുടങ്ങി ലൗ ബേർഡ്സ് വരെയുണ്ടു ജെറിന്റെ പുരയിടത്തിൽ. വിശാലമായ തൊഴുത്ത്. വൃത്തിയാക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ. പശുക്കൾക്കു നൽകും മുൻപ് പുല്ല് ചെറുതാക്കി മുറിക്കാൻ പ്രത്യേക യന്ത്രം. മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യേക ഇനം പുല്ല് പുരയിടത്തിൽ നട്ടുവളർത്തിയാണു പശുക്കൾക്കു കൊടുക്കുന്നത്.

പശുവിനെ കറക്കാനുമുണ്ടു യന്ത്രം. ഉപദേശങ്ങളും നിർദേശങ്ങളുമായി പിതാവ് പോൾ മാത്യവും കൂടെയുണ്ട്. അമ്മ ജെസ്റ്റി, ഭാര്യ ആഷിൻ, മകൻ ആർവിൻ എന്നിവരും ഒഴിവുവേളകളിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ ജെറിനൊപ്പം സജീവം.

Content Summary : Why Jerin choose Agriculture as his favorite profession