കെഎഎസ് ഓഫിസർ (ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയിൽ) ട്രെയിനി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ പിഎസ്‌സി നിയമന ശുപാർശ ആരംഭിച്ചു. 3 സ്ട്രീമിലുമായി 35 വീതം ആകെ 105 പേർക്കാണ് ഒന്നാം ഘട്ട ശുപാർശ നൽകിയത്. ശുപാർശ പിഎസ്‌സി കേന്ദ്ര ഓഫിസിൽ നേരിട്ടു നൽകുകയായിരുന്നു. പരിശീലനം ഉടൻ ആരംഭിക്കും.

വിവിധ സ്ട്രീമുകളിലെ നിയമനവിവരങ്ങൾ:

∙സ്ട്രീം–1: ഓപ്പൺ മെറിറ്റ്–20, ഈഴവ–55, എസ്‌സി–സപ്ലിമെന്ററി 4, മുസ്‌ലിം–35, എൽസി/എഐ–സപ്ലിമെന്ററി 2, ഒബിസി–സപ്ലിമെന്ററി 1, വിശ്വകർമ–65. ഭിന്നശേഷി: ബ്ലൈൻഡ്–സപ്ലിമെന്ററി 1, ഡഫ്–സപ്ലിമെന്ററി 1. എസ്ഐയുസി നാടാർ, ഹിന്ദു നാടാർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിനുള്ളിലാണ് ശുപാർശ. എസ്ടി, എസ്‌സിസിസി, ധീവര വിഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കും ശുപാർശയായില്ല.

∙സ്ട്രീം–2: ഓപ്പൺ മെറിറ്റ്–21, ഈഴവ–40, എസ്‌സി–സപ്ലിമെന്ററി 3, മുസ്‌ലിം–38, എൽസി/എഐ–28, വിശ്വകർമ–സപ്ലിമെന്ററി 1. ഭിന്നശേഷി: ബ്ലൈൻഡ്–സപ്ലിമെന്ററി 1, ഡഫ്–സപ്ലിമെന്ററി 1. ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിനുള്ളിലാണ് ശുപാർശ. എസ്ടി, എസ്ഐയുസി നാടാർ, ഹിന്ദു നാടാർ, എസ്‌സിസിസി, ധീവര വിഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കും ശുപാർശയായില്ല.

∙സ്ട്രീം–3: ഓപ്പൺ മെറിറ്റ്–21, ഈഴവ–42, എസ്‌സി–സപ്ലിമെന്ററി 2, മുസ്‌ലിം–33, എൽസി/എഐ–49, വിശ്വകർമ–സപ്ലിമെന്ററി 1. ഭിന്നശേഷി: ബ്ലൈൻഡ്–സപ്ലിമെന്ററി 1, ഡഫ്–സപ്ലിമെന്ററി 1. ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ ഓപ്പൺ മെറിറ്റിനുള്ളിലാണ് ശുപാർശ. എസ്ടി, എസ്ഐയുസി നാടാർ, ഹിന്ദു നാടാർ, എസ്‌സിസിസി, ധീവര വിഭാഗങ്ങളിൽ ആർക്കും ശുപാർശയായില്ല.

എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽ ആർക്കും നിയമനമില്ല

മൂന്നു സ്ട്രീമുകളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെഎഎസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ്ടി (പട്ടികവർഗം) വിഭാഗക്കാരിൽ ആർക്കും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിയമനമില്ല. മൂന്നു സ്ട്രീമിലുമായി 36 എസ്ടി വിഭാഗക്കാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടു പേർ മെയിൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടത്.

പിഎസ്‌സിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് പ്രകാരം എസ്ടിയുടെ ടേൺ 44, 92 എന്നിവയായതാണു നിയമനം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം. ഓരോ സ്ട്രീമിലും 35 ഒഴിവുകൾ വീതമാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത്രയും ഒഴിവിൽ ശുപാർശ തയാറാക്കുമ്പോൾ എസ്ടി വിഭാഗത്തിന്റെ ഊഴമെത്തില്ല.

എസ്‌സിസിസി, ധീവര വിഭാഗങ്ങളിലും ഒരാൾക്കുപോലും ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കെഎഎസിൽ എസ്ടി വിഭാഗം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നു സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി–ഗോത്ര കമ്മിഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

