തിരുവനന്തപുരം∙ 6 തസ്തികകളിലേക്കു ചുരുക്കപ്പട്ടികയും 5 തസ്തികകളിലേക്കു സാധ്യതാ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പിഎസ്‍സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

∙ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസി.പ്രഫസർ (ഹോം സയൻസ്–എക്സ്റ്റൻഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ), ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ(ജേണലിസം), വ്യവസായ പരിശീലന വകുപ്പിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഫുഡ് ആൻഡ് ബവ്റിജ് ഗെസ്റ്റ് സർവീസ് അസിസ്റ്റന്റ്), ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഫുഡ് ആൻഡ് ബവ്റിജ് ഗെസ്റ്റ് സർവീസ് അസിസ്റ്റന്റ്– ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ), കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഡ്രൈവർ കം ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർ– ഡ്രൈവർ (ട്രെയിനി–പട്ടിക വിഭാഗം) തസ്തികകളിലേക്കാണു ചുരുക്കപ്പട്ടിക.

∙ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൽ കുക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൽ കുക്ക്(മുസ്‍ലിം), ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ ചിക് സെക്സർ, തദ്ദേശവകുപ്പിൽ ഓവർസീയർ ഗ്രേഡ് 1/ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1, ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് 1 (സിവിൽ) തസ്തികകളിലേക്കാണു സാധ്യതാ പട്ടിക.

∙ മൂന്നു തസ്തികകളിലേക്ക് അഭിമുഖം നടത്തും. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസി.പ്രഫസർ (ഫിസിയോളജി–വിശ്വകർമ), എൻസിസി/സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്സ് (പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപെട്ട വിമുക്ത ഭടൻമാർ), കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപറേഷനിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് അഭിമുഖം നടത്തുക.

പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷ: എട്ട് തസ്തികകളിലേക്ക് അർഹതാ പട്ടിക

‌തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ്ടു തല പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 8 തസ്തികകളിലേക്ക് അർഹതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പിഎസ്‍സി തീരുമാനിച്ചു.

കെടിഡിസിയിൽ ഓഫിസ് അസിസ്റ്റന്റ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വനം വകുപ്പിൽ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ(എസ്‍സിസിസി), സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ (വുമൺ പൊലീസ് ബറ്റാലിയൻ), പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (എപിബി– എസ്‍സിസിസി), പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (എപിബി–ധീവര– എസ്എപി തിരുവനന്തപുരം), മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ (ഒബിസി), ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ വുമൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ (പട്ടികജാതി), പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ (ട്രെയിനി– എസ്‍സിസിസി) തസ്തികകളിലേക്കാണ് അർഹതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

∙ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സർവീസിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ തസ്തികയിലേക്കു പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും

∙ കെഎസ്എഫ്ഡിസിയിൽ ഗാർഡ് (എൽസി/എഐ) തസ്തികയിലേക്കു ശാരീരിക അളവെടുപ്പും സൈക്ലിങ് ടെസ്റ്റും നടത്തും. മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഫിനാൻസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫോംമാറ്റിങ്സി(ഐ)ൽ അനലിസ്റ്റ്, ലാബ് ടെക്നിഷ്യൻ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തും.

