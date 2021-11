ജോലി വേണമെങ്കിൽ ദിവസവും സാരി ഉടുക്കണമെന്ന് നിബന്ധന; സാരി നിർബന്ധമല്ലെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകർക്ക് സാരി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്രദവും മാന്യവുമായ ഏതു വസ്ത്രവും ധരിക്കാമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കോളജ് അധ്യാപിക നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു ഇടപെട്ടാണ് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഉത്തരവിറക്കിയത്.

ജോലി വേണമെങ്കിൽ ദിവസവും സാരി ഉടുക്കണമെന്ന നിബന്ധനയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പരാതിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞാനും അധ്യാപികയാണ്. തൃശൂർ കേരള വർമ കോളജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചുരിദാർ ധരിച്ചാണു പോയിരുന്നത്. വസ്ത്രധാരണ രീതി ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. അതിൽ അകാരണമായി ഇടപെടാൻ മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ല. 2014 ൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് വീണ്ടും ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചത് – മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Summary : Teachers Have Right To Choose What They Wear Government Circular Asserts