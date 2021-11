ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ 41 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലേക്ക് പൊതുപ്രവേശനപരീക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി, പോണ്ടിച്ചേരി, ഹൈദരാബാദ് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ 41 കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുദ, പിജി പ്രവേശനത്തിനു പൊതുപരീക്ഷ വരുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അടുത്തമാസം വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണു സൂചന. യുജിസി വിദഗ്ധ സമിതി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിനു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാസർകോട് പെരിയയിലുള്ള കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ 12 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലേക്കു നിലവിൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ (സിയുസിഇടി) നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സർവകലാശാലകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ‍

ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ ഈവർഷം 12–ാം ക്ലാസ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായിരത്തിലേറെ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ബിരുദ പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നു. ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല (ജെഎൻയു), പോണ്ടിച്ചേരി, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയവ നിലവിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവേശനപരീക്ഷ നടത്തുകയാണ്. പുതിയ രീതി നടപ്പാകു മ്പോൾ പൊതുപ്രവേശനപരീക്ഷയിലെ മാർക്കും 12–ാം ക്ലാസിലെ മാർക്കും പരിഗണിച്ചാകും ബിരുദ പ്രവേശനം. പൊതുവായ ഒരു പേപ്പറും സബ്ജക്ട് പേപ്പറുമായി 3 മണിക്കൂർ പരീക്ഷ നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയാകും നടത്തുക.

Content Summary : Central University Common Entrance Test that will grant students admission to 41 universities