ക്വിസ്മൽസരം ഇഷ്ടമാണോ?, സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നവംബർ റെയിൻ ക്വിസ്

November Rain is a collection of inter school contests for High School kids organized by Kottayam Round Table 79 and Kottayam Ladies Circle 48.