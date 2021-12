40 സർവകലാശാല, ലക്ഷക്കണക്കിനു സീറ്റ്; വരുന്നു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന പരീക്ഷ

ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനു പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താൻ ഡൽഹി സർവകലാശാല അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തീരുമാനിച്ചതോടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കാണ് കളമൊരുങ്ങാൻ പോകുന്നത്. രാജ്യത്തെ 40 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിനു ബിരുദ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വരുന്ന അധ്യായന വർഷം മുതൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി യുജിസിയും സർവകലാശാലകൾക്കു കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു. അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നതു ഡിയുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനു കാരണമുണ്ട് മറ്റു കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളുടെ മാതൃകയില്ല ഡിയുവിന്റെ പ്രവർത്തനം. 91 കോളജുകളുണ്ട് ഡിയുവിനു കീഴിൽ. അക്കാദമിക് ഫാക്കൽറ്റികൾ വേറെ. മറ്റു സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവേശന രിതി ഡിയുവിൽ നടപ്പാക്കുക ശ്രമകരമാണ്. ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനു പൊതുപരീക്ഷയെന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ നിർദേശമാണ് അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ ഏകദേശ ധാരണയായിരിക്കുന്നത്.

∙ രാജ്യത്താകെ 49 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളാണു നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ 40 എണ്ണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് ഒൻപതെണ്ണമാകട്ടെ സ്വയംഭരണ പദവിയിലുള്ളത്. അതു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ നേരിട്ടാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിനു കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം.

1887ൽ സ്ഥാപിച്ച അലഹബാദ് സർവകലാശാലയാണു കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പഴയത്. ബിഹാറിലെ മോത്തിഗരിയിൽ 2016ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച മഹാത്മാ ഗാന്ധി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പുതിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിൽ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളില്ല, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഡിലും. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 6 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളാണുള്ളത്. ഡൽഹിയിൽ അഞ്ചെണ്ണവും ബിഹാറിൽ നാലെണ്ണവുമുണ്ട്. മണിപ്പൂർ, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു 3 കേന്ദ്രസർവകലാശാലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരെണ്ണവും; കാസർകോട് കേന്ദ്രസർവകലാശാല.

∙ നവംബർ 26നു യുജിസി കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കയച്ച കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ‘ഏറെ നാളത്തെ കൂടിയാലോചനകൾക്കു ശേഷം യുജി, പിജി പ്രവേശനത്തിനു പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താമെന്നു ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. 2022–23 അധ്യയന വർഷം മുതൽ ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇതു നടത്താമെന്നാണു കരുതുന്നത്’. നിലവിൽ ജെഎൻയു, ജാമിയ, ഹൈദരബാദ്, പോണ്ടിച്ചേരി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകൾ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവേശന പരീക്ഷയാണു നടത്തുന്നത്. ഡിയുവാകട്ടെ 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുജി പ്രവേശനം നൽകുമ്പോൾ പിജി പ്രവേശനത്തിനു പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയും നടത്തുന്നു. അതേസമയം കാസർകോട് കേന്ദ്രസർവകാശാലക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നിലവിൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട്(സിയുസിഇടി)

∙ കേന്ദ്രസർവകലാശാല പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ(സിയുസിഇടി)

2009ൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ചു പുതുതായി രൂപീകരിച്ച 12 സർവകലാശാലകളിലെ പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടി 2010ലാണു സിയുസിഇടി എന്ന പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ സർവകലാശാലകൾ ഇതിൽ ഭാഗമായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം 17 കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളും ഏതാനും സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളും ഇതിൽ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണു ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനു പൊതുപരീക്ഷയെന്ന നിർദേശം 2020ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഉയർന്നത്. ഇതു നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ പഞ്ചാബ് കേന്ദ്രസർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ആർ.പി. തിവാരി അധ്യക്ഷനായി ഏഴംഗ സമിതിയെ യുജിസി നിയമിച്ചു. 2021–22 അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്രവേശനം മുതൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു സമിതിയുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇതിനിടെ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി. സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടോതെയാണ് ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമായത്. ഒടുവിൽ നവംബർ 22നു കേന്ദ്രസർവകാശാലകളുടെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമടെക്കുകയും പിന്നാലെ കത്ത് അയയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. പിഎച്ച്ഡ പ്രവേശനം നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണമെന്നുമാണു പുതിയ നിർദേശം.

∙ പരീക്ഷയെങ്ങനെ; പ്രവേശനമെങ്ങനെ

പരീക്ഷയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമോ പ്രവേശനം. അല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കും 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്കിലും തുല്യ വെയിറ്റേജ് നൽകിയാകും പ്രവേശനത്തിനുള്ള പട്ടിക തയാറാക്കുക. അതായത് 50–50 അനുപാതമുണ്ടാകും. നിലവിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ ഇങ്ങനെയാണ്.

> ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിക്കാകും ചുമതല

>ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ(നീറ്റ്), എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജെഇഇ എന്നിവയുടെ രീതിയിൽ 13 ഭാഷകളിൽ പരീക്ഷയുണ്ടാകും.

>കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മാതൃകയിലുള്ള പരീക്ഷ

> പൊതുവായ അഭിരുചി പരിശോധിക്കാനുള്ള 50 ചോദ്യങ്ങൾ. പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ഉത്തരമെഴുതാനുള്ള 15 ചോദ്യങ്ങൾ, വിശകലന രീതി വിലയിരുത്താൻ 10 ചോദ്യം, ലോജിക്കൽ ആൻഡ് അനലെറ്റിക്കൽ റീസണിങ് വിലയിരുത്താൻ 10 ചോദ്യം, പൊതുവിജ്ഞാനം പരിശോധിക്കാൻ 5 ചോദ്യം എന്നിവയുണ്ടാകും. 50 ചോദ്യങ്ങൾക്കു 60 മിനിറ്റ് സമയം.

> പ്രവേശനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാനമാക്കി 30 ചോദ്യങ്ങളുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം. ഇതിനു 120 മിനിറ്റ്

> മൊത്തം 3 മണിക്കൂർ പരീക്ഷയിൽ രണ്ടു സെക്ഷനുകളും തമ്മിൽ ഇടവേളയുണ്ടാകില്ല

> ശരിയുത്തരത്തിനു 4 മാർക്കു ലഭിക്കും. തെറ്റുത്തരങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.

> 600മാർക്കിലായിരിക്കും പരീക്ഷ.

ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്തിമമല്ലെന്നും ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. നിലവിലെ സിയുസിഇടിയിൽ ഭാഷ, പൊതുവിജ്ഞാനം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കാനുള്ള പാർട്ട് എയും വിഷയത്തിലുള്ള അറിവു വിലയിരുത്താൻ പാർട്ട് ബിയുമുണ്ട്. രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് രീതിയിലാണ്. എംബിഎ, എൽഎൽബി, എംസിഎ തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, റീസണിങ്, ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി, പൊതുവിജ്ഞാനം എന്നിവയെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്ന 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേപ്പറുമുണ്ട്.

സെൻട്രൽ യുണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിനെ കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്(സിയുഇടി) എന്നു പേരുമാറ്റണമെന്നും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശമുണ്ട്.

∙ കയ്യടി ഒപ്പം വിമർശനവും

പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കെതിരെ ഏറ്റവുമധികം വിമർശനമുയർന്നിരിക്കുന്നതു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്. ഡിയുവിലെ പ്രവേശന രീതികൾ ഏകീകരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയെന്ന നിർദേശം ഉയർന്നതെന്നാണു വാസ്തവം. 100 സീറ്റുള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ 140–150 വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ കോളജുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. 100 ശതമാനമാണു കട്ട് ഓഫ് എങ്കിലും ആ മാർക്കിന്റെ പരിധിയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകണമെന്നാണു ഡിയുവിന്റെ ചട്ടം. സംസ്ഥാന ബോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അമിതമായി പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനവും പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയെന്ന തീരുമാനത്തിനു കാരണമായി. ഏറ്റവുമധികം വിമർശനമുയർന്നതു കേരള ബോർഡിനു നേരെയുമായിരുന്നു. ഡിയുവിൽ ഇക്കുറി ബിരുദ പ്രവേശനം നേടിയവരിൽ സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷ പാസായവരാണു കൂടുതൽ. രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർക്കാണ്. ഹരിയാന ബോർഡ്, രാജസ്ഥാൻ ബോർഡ് എന്നിവരാണു മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. പക്ഷേ, അപേക്ഷയും പ്രവേശനത്തിന്റെ നിരക്കും നോക്കിയാൽ കേരളമാണ് ഒന്നാമത്.

സിബിഎസ്ഇ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി ഡിയുവിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചതു 2,29,264 വിദ്യാർഥികളാണ്. ആദ്യ 3 കട്ട് ഓഫിനു ശേഷം ഇവർ 37,767 സീറ്റിലാണു പ്രവേശനം നേടിയത്. പ്രവേശനം നേടിയ നിരക്ക് 16.47%. കേരള ബോർഡിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി ഡിയുവിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചതു 4828 വിദ്യാർഥികൾ. ആദ്യ 3 കട്ട് ഓഫിനു ശേഷം പ്രവേശനം നേടിയതു 1890 പേർ. പ്രവേശനം നേടിയ നിരക്ക് 39.18%. ഹരിയാന ബോർഡിൽ നിന്നു 12–ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ 9659 പേർ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിൽ 1606 പേർ പ്രവേശനം നേടി; അക്്സപ്റ്റൻസ് നിരക്ക് 16.63%. മധ്യപ്രദേശ് ബോർഡിലെ 1827 വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷിച്ചതിൽ 440 പേർ പ്രവേശനം നേടി. അക്സപ്റ്റൻസ് നിരക്ക് 24.08%

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നുവെന്നുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നതോടെയാണു ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങഴൾ നൽകാൻ വൈസ് ചാൻസലർ യോഗേഷ് സിങ് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയെന്ന നിർദേശം നൽകിയത് ഇവരായിരുന്നു. അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും പത്തിലേറെ അംഗങ്ങൾ വിയോജനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും പരാതികളുടെ പേരിൽ വേഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നിലവിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്കു മെറിറ്റില്ലെന്ന പരാതി ആരും ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

