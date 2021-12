കുട്ടികളുടെ അക്ഷര–സംഖ്യാ പരിജ്ഞാനത്തിൽ കേരളം ഒന്നാമത്

10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അക്ഷര–സംഖ്യാ അടിസ്ഥാന പരിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൗൺസിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ചെറു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത്. ജാർഖണ്ഡാണു പിന്നിൽ.

വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബംഗാൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ, ബിഹാർ പിന്നിലായി. സംസ്ഥാനങ്ങളെ വലുത്, ചെറുത്, വടക്കു കിഴക്കൻ എന്നീ 3 വിഭാഗങ്ങളായും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രത്യേകമായും പരിഗണിച്ചാണു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യം, പഠനനേട്ടങ്ങൾ, ഭരണനിർവഹണം എന്നീ 5 വിഭാഗങ്ങളിലായി 41 കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണു റാങ്ക് നിർണയിച്ചത്. 67.95 സ്കോർ നേടിയാണു ഒന്നാമതെത്തിയത്. 58.95 ആണു ബംഗാളിന്റെ സ്കോർ. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലക്ഷദ്വീപും (52.69), വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിസോറവുമാണ് (51.64) ആദ്യ സ്ഥാനത്ത്.

Content Summary: The Economic Advisory Council To The Prime Minister Report On Foundational Literacy And Numeracy