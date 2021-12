പാഠഭാഗം കുറയ്ക്കാൻ‍ എൻസിഇആർടി നടപടി തുടങ്ങി

സ്കൂൾ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ എൻസിഇആർടി ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായ പഠന അന്തരം കുറയ്ക്കുക എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം. 6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനാണു തീരുമാനം.

വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം ഏതൊക്കെ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ മാസം 28നു മുൻപ് അറിയിക്കാൻ എൻസിഇആർടി ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ശ്രീധർ ശ്രീവാസ്തവ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

