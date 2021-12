കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ എംഫിൽ പ്രോഗ്രാമിനു പകരം 2 വർഷത്തെ ഗവേഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ (മാസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് റിസർച് ) തുടങ്ങുന്നു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗീകരിച്ചു. ഉത്തരവ് ഉടൻ ഇറങ്ങും.



നിലവിൽ എംഫിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതു പൂർത്തിയാക്കാൻ തടസ്സമില്ല. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഫിൽ നിർത്തണമെന്നു യുജിസി സർവകലാശാലകൾക്കു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

Content Summary: Master's With Research Instead of MPhil