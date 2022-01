കോവിഡിൽ ‘ഗോത്രസാരഥി’ മുടങ്ങി, വിവാഹം മൂലം പരീക്ഷയെഴുതാനായില്ല; ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് കാരണം?...

തിരുവനന്തപുരം ∙ വയനാടിനു പുറമേ മറ്റു ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളിലും ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് പ്രകടം. കോവിഡനന്തര സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനാകാത്തതാണു പ്രധാന പ്രശ്നം. യാത്രാ സൗകര്യത്തിനായുള്ള ‘ഗോത്രസാരഥി’ പദ്ധതി കോവിഡ് കാലത്തു മുടങ്ങിയതു മൂലം കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തുന്നില്ലെന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വിലങ്ങാട്, അഭയഗിരി മേഖലകളിലും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കൊട്ടോടി, കുടുംബൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ട് ഈയാഴ്ച പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കോളനികളിലും പ്രാവർത്തികമാകുമോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.സ്കൂളുകൾ തുറന്നതു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കു വച്ചായതിനാൽ പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്തുകൾ തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നു പട്ടികവിഭാഗ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടപടി ആരംഭിച്ചതായും അറിയിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളാണു കൂടുതൽ. ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം പുനരാരംഭിക്കാത്തതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഊരുകളിൽ തുടരുകയാണ്. കൊഴിഞ്ഞുപോക്കു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യവുമല്ല. തൃശൂർ അതിരപ്പിള്ളി വെറ്റിലപ്പാറയിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുണ്ട്. കൊല്ലം അച്ചൻകോവിലിലും കണ്ണൂർ ആറളത്തും പ്ലസ് വൺ തലത്തിലാണു കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്. ആറളത്തു വിവാഹം മൂലം പരീക്ഷ എഴുതാനാകാതെപോയ പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നമില്ല. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാകട്ടെ, ആദിവാസി വിദ്യാർഥികൾ വർധിക്കുന്നതായാണു കണക്ക്. ഊരുകളിലെത്തിയുള്ള ബോധവൽക്കരണവും പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവുമാണ് അനുകൂല മാറ്റത്തിനു കാരണം.

യാത്രാ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പ്രശ്നം ഊർജിത ഇടപെടലെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആദിവാസി കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ തിരികെയെത്തിക്കാൻ പട്ടികവിഭാഗ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയനാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഊരുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നു പട്ടികവിഭാഗ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. പട്ടികവിഭാഗ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ 85 % കുട്ടികളും മടങ്ങിയെത്തി. ബാക്കിയുള്ളവരെയും എത്തിക്കാനാണു ശ്രമം. വയനാട്ടിൽ എസ്എസ്എൽസി ജയിച്ച പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിനു സംവരണ സീറ്റില്ലെന്ന പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

