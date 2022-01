ഡിജിലോക്കറിലെ രേഖകൾ അംഗീകൃതം: യുജിസി

ഡിജിലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവയെല്ലാം അംഗീകൃത രേഖകളായി പരിഗണിക്കണമെന്നു യുജിസി രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾക്കും കോളജുകൾക്കും നിർദേശം നൽകി. വിവിധ അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നാഷനൽ അക്കാദമിക് ഡെപ്പോസിറ്ററിയിൽ (എൻഎഡി) സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം യുജിസി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Summary: UGC requests all academic institutions to accept degree, marksheets through DigiLocker