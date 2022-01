തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള സര്ക്കാര്‍ ടൂറിസം വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവല്‍ സ്റ്സ്റ്റഡീസ് (കിറ്റ്സ്) തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ടീ കെ എം കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ മാസം ആരംഭിക്കുന്ന എയര്‍പോര്‍ട്ട് / ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്ലസ് ടൂ/ ഡി‍ഗ്രി വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓഫ്‌ലൈനും ഓൺലൈനും ആയിട്ടായിരിക്കും കോഴ്‌സുകൾ നടത്തുന്നത്,

ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്റേൺഷിപ് നൽകും. അപേക്ഷകള്‍ www.kittsedu.org എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യവുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് +919567869722 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 20.

Content Summary : Kerala Institute of Tourism and Travel Studies (KITTS) - MBA (Travel & Tourism) Course - Apply Now