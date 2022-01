എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു: ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ ‘എ’ ഗ്രേഡും കിട്ടില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇത്തവണ എസ്എസ്എൽസി (SSLC ), പ്ലസ്ടു (Plus Two) പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് എ ഗ്രേഡ് പോലും നേടാനാവില്ല. എ പ്ലസ് (90% മാർക്ക്) എ (80%) ഗ്രേഡുകൾ നേടണമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാര്യമായി പഠിക്കണം. രണ്ടു പരീക്ഷകളുടെയും പുതുതായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചോദ്യപ്പേപ്പർ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്ന് 70% മാർക്ക് നേടാം. ബാക്കി 30% മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്നു നേടണം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 40% പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചവർക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാമായിരുന്നു. 80 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരട്ടി (160) മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷനലായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതുമൂലം എ പ്ലസ് ഗ്രേഡുകാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുതിച്ചുയർന്നതു മൂലമാണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ ഉപാധികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഇത്തവണ 50% ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാകും ഓപ്ഷനലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക; 80 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് 120 മാർ‌ക്കിന്റെ ചോദ്യം. ഇതിൽ 84 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാവും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുണ്ടാകുക. പക്ഷേ ഇതിൽനിന്ന് പരമാവധി 56 മാർക്കിന് മാത്രമേ ഉത്തരമെഴുതാനാവൂ. ബാക്കി 24 മാർക്കിന് 36 മാർക്കിന്റെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതണം.

60 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് 42–18, 40 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് (എസ്എസ്എൽസിക്കു മാത്രം) 28–12, 30 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് 21–9 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ്–നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അനുപാതം.

