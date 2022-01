പ്ലസ് വൺ: പ്രവേശനം നേടിയത് 3.85 ലക്ഷം പേർ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ്‌വണ്ണിന് ഇത്തവണ പ്രവേശനം നേടിയത് 3,85,253 വിദ്യാർഥികൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 3,68,305 പേരായിരുന്നു. ഇത്തവണ 16,948 പേർ കൂടുതലായി പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടി. ചൊവാഴ്ചയാണു പ്രവേശനം പൂർത്തിയായത്. പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അർഹരായവർക്കു മതിയായ സീറ്റില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ 14,756 സീറ്റും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 7,377 സീറ്റും അൺ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 24,695 സീറ്റും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനയിലൂടെ 54,334 പേർക്കാണ്(സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ 30,043, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 24,291) പ്രവേശനം നൽകിയത്. അധികമായി അനുവദിച്ച 79 താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളിലെ 5,105 സീറ്റുകളിൽ 4,561 പേർ പ്രവേശനം നേടി. ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹതയുള്ള എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് നിയമസഭയിൽ താൻ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടതായി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

