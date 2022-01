സിബിഎസ്ഇ ആദ്യ ടേം ഫലം ഫെബ്രുവരി ആദ്യം വന്നേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഎസ്ഇ 10, 12 ക്ലാസ് ആദ്യ ടേം പരീക്ഷാഫലം (CBSE 10,12 Term One Result) പുറത്തുവരാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. സിബിഎസ്ഇയുടെ പ്രാദേശിക ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ചുവെന്നും ഫലം തയാറാക്കുന്ന നടപടി വൈകിയത് ഇതിനാലാണെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി ആദ്യം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഫലം ഈയാഴ്ച വരുമെന്ന മട്ടിൽ സിബിഎസ്ഇയുടേതായി പ്രചരിച്ച നോട്ടിസ് വ്യാജമാണെന്നും വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം, രണ്ടാം ടേം പരീക്ഷയുടെ തീയതി വൈകാതെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസം മുൻപു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

Content Summary : CBSE term one result for 10, 12 likely in first week of February