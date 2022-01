മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം വൈകും

ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് ആദ്യറൗണ്ട് താൽക്കാലിക റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ (Medical Counselling Committee) വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അൽപ സമയത്തിനകം നീക്കം ചെയ്തു.



മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നലെ വാദം കേട്ട റിട്ട് ഹർജിയിൽ വിധി വന്നിട്ടേ ഇനി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന അറിയിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട്.



ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തെ എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് കൗൺസലിങ്ങും വൈകാനാണു സാധ്യത.



ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്ക് www.mcc.nic.in എന്ന സൈറ്റ് നോക്കണം.

