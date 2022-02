ഐഐടികള്‍ക്ക് പിന്നാലെ എന്‍ഐടികളിലും പ്ലേസ്മെന്‍റ് ഓഫറുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധന. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ശമ്പള പാക്കേജിന്‍റെയും ശരാശരി ശമ്പളത്തിന്‍റെയും കാര്യത്തിലും ഈ വര്‍ഷം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര റോളുകളിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപയിലധികം വരുന്ന അഞ്ച് പ്ലേസ്മെന്‍റ് ഓഫറുകള്‍ (Placement Offer) എന്‍ഐടി ഹമീർപുരിലെ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ലഭിച്ചതായി ഡയറക്ടര്‍ ലളിത് കുമാര്‍ അവസ്തി പറയുന്നു. 2019 ല്‍ ഒരു കോടി രൂപ ശമ്പള പാക്കേജില്‍ ഒരു പ്ലേസ്മെന്‍റ് ഓഫര്‍ ഇവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരാശരി ശമ്പളത്തില്‍ 35 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പാക്കേജ് ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടേതാണെന്നും ഇക്കണോമിക് ടൈംസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അവസ്തി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോഴിക്കോട്, ജംഷ‍ഡ്പുർ എന്‍ഐടികളിലെയും ടോപ് ഓഫറുകള്‍ ഏതാണ്ട് 50 ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയും ലഭിച്ച പ്ലേസ്മെന്‍റ് ഓഫറുകളും കഴിഞ്ഞ പ്ലേസ്മെന്‍റ് കാലയളവിനെ കവച്ചുവയ്ക്കുന്നതാണ്. ദുര്‍ഗാപുർ, മണിപ്പൂര്‍, വാരംഗല്‍, ജലന്തർ എന്‍ഐടികളിലും സമാനമായ ട്രെന്‍ഡാണ് ഈ വര്‍ഷം പ്രകടമാകുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം തൊഴില്‍ ഓഫറുകള്‍ വരുന്നത് ഐടി കമ്പനികളിലെ ടെക് റോളുകളിലേക്കാണ്. എന്‍ഐടി ജംഷഡ്പുരിൽ ശരാശരി ശമ്പള വാഗ്ദാനം 30 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നതായി പ്ലേസ്മെന്‍റ് ചുമതലയുള്ള പ്രഫസര്‍ അനില്‍ കുമാര്‍ ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വര്‍ഷം ഇവിടെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ശമ്പള പാക്കേജ് അറ്റ്ലേഷ്യനില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിവര്‍ഷം 56 ലക്ഷത്തിന്‍റേതാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 37.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഓഫര്‍.

കോഴിക്കോട് എന്‍ഐടിയില്‍ ലഭിച്ച ഉയർന്ന ഓഫര്‍ 67.6 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നാലു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഈ ഓഫര്‍ ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 43 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ ലഭിച്ച ഉയർന്ന ഓഫര്‍. ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശരാശരി ശമ്പളം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ 13 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഈ വര്‍ഷം 14.5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. ആകെ ലഭിച്ച ജോബ് ഓഫറുകളുടെ എണ്ണത്തിലും 60 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോണ്‍, പേടിഎം, സാംസങ്, അറ്റ്ലേഷ്യന്‍, ഇന്‍റുയിറ്റ്, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ടെക്സാസ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ്സ്, ആദിത്യ ബിര്‍ല ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്ളിപ്കാര്‍ട്ട്, ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ്, വേദാന്ത, ക്വാല്‍കോം, ഗോള്‍ഡ്മാന്‍ സാക്സ്, പിഡബ്യുസി, ഡിലോയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഇത്തവണ എന്‍ഐടികളില്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റിനെത്തി. എന്‍ഐടി ദുര്‍ഗാപുരിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 429 ജോബ് ഓഫറുകള്‍ (Job Offer) ലഭിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഈ വര്‍ഷം 530 എണ്ണം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ ശരാശരി ശമ്പള വാഗ്ദാനം 8.34 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 37 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 11.46 ലക്ഷമായി.

ജലന്തർ എന്‍ഐടിയില്‍ ശരാശരി ശമ്പള വാഗ്ദാനം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 8.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നത് 11.87 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. ഇവിടെ ലഭിച്ച ടോപ് പാക്കേജ് 44 ലക്ഷം രൂപയുടേതാണെന്ന് എന്‍ഐടി ജലന്തറിലെ ട്രെയ്നിങ് ആന്‍ഡ് പ്ലേസ്മെന്‍റ് സെന്‍റര്‍ മേധാവി രാജീവ് കുക്റേജ പറഞ്ഞു.

