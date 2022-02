കേരള എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് ആദ്യ അലോട്മെന്റ് സർക്കാർ മെറിറ്റിൽ 594–ാം റാങ്ക് വരെ

കേരളത്തിൽ 2021–22 ലെ എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആദ്യ അലോട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 594–ാം റാങ്ക് വരെയുള്ളവർക്കാണ് സർക്കാർ മെറിറ്റ് സീറ്റിൽ എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സർക്കാർ / സ്വകാര്യ–സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ / ഡെന്റൽ കോളജുകളിലെ സംസ്ഥാന ക്വോട്ട സീറ്റുകളിലേക്കാണു പ്രവേശനം. ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ, യുനാനി, കാർഷിക കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അലോട്മെന്റ് പിന്നീട്. വിദ്യാർഥിയുടെ പേര്, റോൾ നമ്പർ, അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സ്/കോളജ്, കാറ്റഗറി, അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് എന്നിവയടങ്ങിയ അലോട്മെന്റ് മെമ്മോയും വിദ്യാർഥിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഡേറ്റഷീറ്റും ഹോംപേജിലുണ്ട്. ഇവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം: www.cee.kerala.gov.in. അലോട്മെന്റ് മെമ്മോ, ഡേറ്റഷീറ്റ് എന്നിവയുടെ പ്രിന്റും, പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ 11.7.1–ാം ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളും പ്രവേശനസമയത്ത് കോളജിൽ ഹാജരാക്കണം. നിർദിഷ്ട ഫീസ് ഫെബ്രുവരി 7ന് അകം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാകമ്മിഷണറുടെ പേരിൽ ഓൺലൈനായോ ഹെഡ് പോസ്റ്റോഫിസ്‌ വഴിയോ അടയ്ക്കണം.

ഫീസ് അടച്ചതിനുശേഷം ഇന്നു മുതൽ 7നു വൈകിട്ടു 4 വരെ കോളജിൽ ചേരാം. ഫീസ് അടച്ചു ചേരാത്തവരുടെ നിലവിലുള്ള അലോട്മെന്റും തുടർന്നുള്ള അവസരങ്ങളും നഷ്ടമാകും. 2 മുഖ്യറൗണ്ടുകളും തുടർന്ന് മോപ്–അപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പട്ടികവിഭാഗ, ഒഇസി വിദ്യാർഥികളും ശ്രീചിത്ര / ജുവനൈൽ / നിർഭയ ഹോം നിവാസികളും 1000 രൂപ ടോക്കണായി കമ്മിഷണറുടെ പേരിലടയ്ക്കണം. പക്ഷേ ഇവർക്കു സ്വാശ്രയ കോളജുകളിൽ ന്യൂനപക്ഷ / എൻആർഐ ക്വോട്ടയിലാണ് അലോട്മെന്റ് എങ്കിൽ ഈ ആനുകൂല്യമില്ല; 3 ലക്ഷവും 5 ലക്ഷവും തന്നെ അടയ്ക്കണം.

എൻആർഐ വിഭാഗക്കാരെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളടക്കം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.cee.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ അലോട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്. പുതിയ അറിയിപ്പുകൾക്കു നിരന്തരം എൻട്രൻസ് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കണം. ഹെൽപ്‌ലൈൻ: 0471- 2525300.

അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽനിന്ന് 349 പേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എംബിബിഎസിനുള്ള ആദ്യ അലോട്മെന്റിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലെ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 349 പേരുമുണ്ട്. സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരായ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജനനസ്ഥലം പരിഗണിക്കാതെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്വാശ്രയ സീറ്റുകളാണിവ. 19 സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 350 സീറ്റുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

വർക്കല അകത്തുമുറി ശ്രീശങ്കര ഡെന്റൽ കോളജിന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെന്റൽ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അലോട്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ട്രാവൻകൂർ, ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച്, പി.കെ.ദാസ് എന്നീ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ എംബിബിഎസ് ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവർ താൽക്കാലിക ഫീസ് അടയ്ക്കണം. പിന്നീടു ഫീസ് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അധിക തുക അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ നൽകുമെന്ന സാക്ഷ്യപത്രവും ഒപ്പം നൽകണം. എൻആർഐ ക്വോട്ടയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയിൽ ന്യൂനതയുള്ളവർ അതു പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ഓൺലൈനായി അപ്‍ലോ‍ഡ് ചെയ്യണം. ന്യൂനത പരിഹരിക്കാത്തവർക്ക് എൻആർഐ ക്വോട്ടയിൽ ലഭിച്ച അലോട്മെന്റ് റദ്ദാകും.

എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് രണ്ടാം അലോട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പിന്നീടു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അതിനു മുൻപായി ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നടത്താനും നിലവിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തവ റദ്ദാക്കുന്നതിനും അവസരം നൽകും.

Content Summary :CEE has released the Kerala NEET UG First Phase Seat Allotment Results 2021-2022