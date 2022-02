90% കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇനി ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇല്ല; പ്ലസ്ടു പരീക്ഷാ മാന്വലിലെ 8 പരിഷ്കാരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ 90% മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി ഗ്രേസ് മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഗ്രേസ് മാർക്ക് ചേർത്താലും പരമാവധി നേടാവുന്ന മാർക്ക് 90% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തി. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളുമായി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ പരിഷ്കരിച്ച മാന്വൽ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പുറത്തിറക്കി. പ്രധാന പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഇവ:

പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള ഉത്തരക്കടലാസുകൾ 2 പേർ പരിശോധിക്കും. 2 മൂല്യനിർണയത്തിലും ലഭിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരമാവധി മാർക്കിന്റെ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും ശരാശരിയാകും ലഭിക്കുക. വ്യത്യാസം 10% മുതൽ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്തും. അതിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കും അതുമായി കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസമുള്ള ഇരട്ട മൂല്യനിർണയത്തിലെ മാർക്കും പരിഗണിച്ച് അതിന്റെ ശരാശരി നൽകും. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് അധികം കിട്ടിയാലും നൽകും; മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ലഭിച്ചതു നിലനിർത്തും.

ഒരു വിഷയത്തിൽ ജയിക്കാനാകാത്തവർ (2 വർഷത്തെ പരീക്ഷകളിൽനിന്ന് 30% മാർക്ക് കിട്ടാത്തവർ) വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിലെ 2 വർഷ പരീക്ഷകളും എഴുതണമെന്ന നിബന്ധന മാറ്റി.

രണ്ടാം വർഷ തിയറി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥിക്ക് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകാതെ വന്നാൽ അതു മാത്രമായി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിരീക്ഷണ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കും.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടമായവർക്ക് പകർപ്പിനായുള്ള അപേക്ഷാ നടപടി ലളിതമാക്കി. ഇനി അപേക്ഷയോടൊപ്പം നോട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം മതി. നിലവിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണു വേണ്ടത്.

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ലഭിച്ച ഗ്രേസ് മാർക്ക് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും.

മൂല്യനിർണയ ക്യാംപിൽ അധ്യാപിക / അധ്യാപകൻ ഒരു സെഷനിൽ (3 മണിക്കൂർ) മൂല്യനിർണയം നടത്തേണ്ട ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി. ബോട്ടണി, സുവോളജി, മ്യൂസിക് എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് 20 ൽ നിന്ന് 25 ആക്കി; മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ 13 ൽ നിന്ന് 17 ആക്കി.

സ്ക്രൂട്ടിനി നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും മൂല്യനിർണയം നടത്തി ഫെയ്സിങ് ഷീറ്റിൽ മാർക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും കണക്കുകൂട്ടിയത് ശരിയാണെന്നും ഉറപ്പാക്കും. ചോദ്യക്കടലാസ് തയാറാക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള അധ്യാപകരിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഓരോ വിഷയത്തിനും പൂൾ രൂപീകരിക്കും.

എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പരീക്ഷാ ജോലികൾ നിർബന്ധമാക്കി. വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടികൾ .

മൂല്യനിർണയം കഴിഞ്ഞ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ക്യാംപുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാലാവധി രണ്ടിൽനിന്ന് ഒരു വർഷമായി കുറച്ചു.

