ചൈനയിൽ പഠനം മുടങ്ങിയ മെഡി.വിദ്യാർഥികൾ പരിശീലന അനുമതി തേടി

ചൈനയിൽ എംബിബിഎസിനു ചേർന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. കോവിഡ് കാരണം ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര വിലക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് 150 മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജി പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എൻ.പട്ടേൽ, ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിങ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും നോട്ടിസ് അയച്ചു.

18,000 വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നതെന്നും മടങ്ങാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.



Content Summary: Delhi HC Seeks Centre's Stand on Plea by Indian Medical Students Studying in China