രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ശാസ്ത്ര–സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ഐഎസ്ആർഒയെപ്പോലെ അതിൽ സുപ്രധാനമായ കാരണങ്ങളിലൊന്നാണു ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐഎസ്‌സി). ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര–സാങ്കേതിക പഠന–ഗവേഷണരംഗത്തു ലോകോത്തര മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ഐഐഎസ്‌സി ഇതാ മെഡിക്കൽ പഠന–ഗവേഷണ രംഗത്തേക്കു കാൽവയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം ലോകോത്തര ചികിത്സാസൗകര്യമുള്ള വൻകിട ആശുപത്രിയും ഐഐഎസ്‌സി ക്യാംപസിലുയരും. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വിദേശരാജ്യങ്ങൾക്കുപോലും ആശ്രയമായ ആരോഗ്യസംവിധാനമായി അതുയരും. മികവിന്റെ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന മികവിന്റെ ആതുരാലയമാകും സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടുക. മൾട്ടി സ്പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രിയും മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദപഠന കേന്ദ്രവുമാകുമിത്.

ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചശേഷം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐഎസ്‌സി) ക്യാംപസിൽനിന്നു സെൽഫിയെടുക്കുന്ന സുസ്മിത–സുബ്രതോ ബക്ഷി, രാധ–എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി ദമ്പതികൾ. (എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം).

425 കോടി രൂപയുടെ മനുഷ്യത്വം

മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെയും മാനവ നന്മ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രാർഥനകളുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമായാകും ഈ ആശുപത്രി അറിയപ്പെടുക. ‘ബക്ഷി–പാർഥസാരഥി ഹോസ്പിറ്റൽ’ എന്നാകും പേര്. കാരണം സുസ്മിത–സുബ്രതോ ബക്ഷി, രാധ–എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി എന്നീ ദമ്പതികളാണ് 800 കിടക്കകളുമായി സ്ഥാപിതമാകുന്ന ഈ മൾട്ടി സ്പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രിക്കുള്ള മുഴുവൻ തുകയും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്.ഐടി രംഗത്തു പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മയാണു പാർഥസാരഥിയുടേതും സുബ്രതോയുടേതും. ഇരുവരും മൈൻഡ്ട്രീയുടെ സ്ഥാപകർ. 425 കോടി രൂപയാണീ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദാരസമീപനത്തിൽ ഐഐഎസ്‌സിയുടെ കൈകളിലേക്കു വരുന്നത്. ആശുപത്രി സ്ഥാപിതമാകുന്നതോടെ ഐഐഎസ്‌സി ഇന്നോളം സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വകാര്യ സംഭാവനയാകും ഈ തുക.

ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ബെംഗളൂരുവിൽ ഐഐഎസ്‌സി ഡയറക്ടർ പ്രഫ.ഗോവിന്ദൻ രംഗരാജനും ബക്ഷി–പാർഥസാരഥി ദമ്പതികളും ഒപ്പുവച്ചു. ലാഭത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാകില്ലെന്നതാകും ഈ ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ആശുപത്രിക്കൊപ്പം ഉന്നത മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ–ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനംകൂടിയാകുമിത്. അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ആർക്കിടെക്ടുകളായ ആർക്കി മെഡിസ് കൺസൽറ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനാണ് ഐഐഎസ്‌സി ക്യാംപസിൽ ബക്ഷി–പാർഥസാരഥി ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കരാർ. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ സദാശിവനഗറിനും യശ്വന്തപുരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മരങ്ങളും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ മനോഹര ക്യാംപസാണ് 1909ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റേത്. ശാസ്ത്ര–സാങ്കേതിക ഗവേഷണത്തിനൊപ്പം ഇതോടെ ഐഐഎസ്‌സി മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ രംഗത്തും സജീവമാകും.

ശിലാസ്ഥാപനം ജൂണിൽ 2024ൽ തുറക്കും

ബക്ഷി–പാർഥസാരഥി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഈ വർഷം ജൂണിൽ നടത്താനാണു പരിപാടി. ഐഐഎസ്‌സി ക്യാംപസിലെ പച്ചപ്പിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാതെയും നിലവിലെ സയൻസ്, എൻജിനീയറിങ്, ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾക്കു കോട്ടം തട്ടാതെയുമാകും നിർമാണം. 2024 അവസാനത്തോടെ ആശുപത്രി പൂർണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും. അതിനൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാകും ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്കു ലോകോത്തര സൗകര്യമൊരുങ്ങും. അർബുദ ചികിത്സ, ഹൃദ്രോഗം, ന്യൂറോളജി, എൻഡോക്രിനോളജി, ഉദരരോഗങ്ങൾ, വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, യൂറോളജി, ത്വക് രോഗം, നേത്രരോഗം എന്നിവയിൽ അതിവിദഗ്ധചികിത്സകളൊരുങ്ങും. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, റോബട്ടിക് സർജറി എന്നിവയിലും മികച്ച സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാകും.

എല്ലാം ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്കു കീഴിൽ

ആശുപത്രി പൂർണമസജ്ജമാകുന്നതോടെ ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്കു കീഴിൽ ശാസ്ത്ര–മെഡിക്കൽ–എൻജിനീയറിങ്–സാങ്കേതിക വിദ്യാ ഗവേഷണം നടക്കുന്ന അപൂർവ സ്ഥാപനമായി ഐഐഎസ്‌സി ഉയരും. എംഡി, എംഎസ്, ഡിഎം, എംസിഎച്ച് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽതന്നെ മികച്ച പ്രായോഗിക പരിശീലനവും ലഭ്യമാകും. മെഡിക്കൽ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അത്യാധുനികമായ സംയോജിത ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റവും ആശുപത്രിയിലൊരുക്കും. പുതുതലമുറയ്ക്കും കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനും അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെയും ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഒരുക്കുന്ന തരത്തിലാകും ഇവിടെ എംഡി, പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകൾ ഒരുക്കുക. ആശുപത്രി സംവിധാനത്തിനു പുറമെ ഐഐഎസ്‌സിയിലെ ശാസ്ത്ര–സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളിലും ഇവർക്കു പരിശീലനമൊരുങ്ങും. രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗത്തു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ആശുപത്രി വഴിവയ്ക്കും.

അവർ കൂട്ടുകാർ; നല്ലതിനായി കൈകോർത്തു

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഐടി രംഗത്തെ കൂട്ടുകാരും സഹപ്രവർത്തകരുമെല്ലാമാണു സംരംഭകരായ എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥിയും സുബ്രതോ ബക്ഷിയും. ലോകോത്തര ഐടി സ്ഥാപനമായ മൈൻഡ് ട്രീയുടെ സ്ഥാപകരായ ഇരുവരും വിപ്രോയിലും സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സൗഹൃദത്തിനൊടുവിൽ ലോക നന്മയ്ക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഐഐഎസ്‌സിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുകയാണെന്ന് ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ലോകത്തോടു പറഞ്ഞു. ‘ഐടി മേഖലയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള സൗഹൃദത്തിനൊടുവിൽ ചില മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായി കാക്കുകയായിരുന്നു താനും പാർഥസാരഥിയും സുസ്മിതയും രാധയും’ എന്നു സുബ്രതോ ബക്ഷി പറഞ്ഞു. മാനവ സമൂഹത്തെ സേവിക്കാൻ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും മെഡിക്കൽ സേവനവും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഐഐഎസ്‌സിക്കു സാധിക്കുമെന്നു സുബ്രതോ പറയുന്നു.

ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ച ശേഷം എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി–രാധ, സുബ്രതോ ബക്ഷി–സുസ്മിത ദമ്പതികളും ഐഐഎസ്‌സി ഡയറക്ടർ പ്രഫ. ഗോവിന്ദൻ രംഗരാജനും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും.

പ്രഫ.ഗോവിന്ദൻ രംഗരാജൻ (ഡയറക്ടർ, ഐഐഎസ്‌സി)

ബക്ഷി–പാർഥസാരഥി ദമ്പതികളുടേത് അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വപൂർണമായ സംഭാവനയാണ്. ക്ലിനിക്കൽ സയൻസും അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രവും എൻജിനീയറിങ് സാങ്കേതികവിദ്യാ പഠന–ഗവേഷണങ്ങളും കൈകോർക്കാൻ ഇതു വഴിതുറക്കും. തത്ഫലമായി പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ പിറക്കും. ഈ രംഗങ്ങളിൽ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള വിദഗ്ധരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു സൃഷ്ടിക്കാനാകും. മെഡിക്കൽ ഗവേഷണരംഗത്തു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് ഇതു വഴിതുറക്കും.

സുസ്മിത ബക്ഷി



‘‘ലോകോത്തര ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐഐഎസ്‌സിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യപോലൊരു രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഗവേഷണവും സർക്കാരിലും കോർപറേറ്റ് മേഖലകളിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നതു ഭൂഷണമല്ല. കൂടുതൽ വ്യക്തികളും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ രംഗത്തേക്കു കടന്നുവരണം. ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശയമുണ്ട്. അത് ഐഐഎസ്‌സിയുമായി പങ്കുവച്ചു. ആഴമേറിയതും മികവേറിയതുംനേതൃഗുണമുള്ളതുമായ ഉന്നത സ്ഥാപനമാണത്. അവരിൽ ഞങ്ങൾക്കു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സംഭാവനയെ മൂല്യമുള്ളതാക്കി അവർ മാറ്റുമെന്നതിൽ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്.’’

രാധാ പാർഥസാരഥി

‘‘ശാസ്ത്രവും എൻജിനീയറിങ്ങും മെഡിക്കൽ സയൻസും ഒരു ക്യാംപസിൽ സംയോജിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്കു സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണിത്. ഐഐഎസ്‌സിയുടെ ആഗോള വീക്ഷണവും മികവുറ്റ പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യവും മെഡിക്കൽ രംഗത്തു സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഗവേഷണ ഫലമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. ചരിത്രപരമായ ഈ യാത്രയിൽ ഐഐഎസ്‌സിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്.’’

എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി

മേള വെഞ്ച്വറിന്റെ മാനേജിങ് പാർട്ണറും മൈൻഡ്ട്രീ ലിമിറ്റഡിന്റെ കോ ഫൗണ്ടറുമാണു എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി.. 1983ൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിറ്റ്സ് പിലാനിയിൽനിന്നാണു പാർഥസാരഥി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയത്.വിപ്രോയുടെ ഗവേഷണ–വികസന വിഭാഗത്തിലെ ജോലിയോടെയാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. താൻ നേടിയതിൽനിന്നു സമൂഹത്തിനു തിരിച്ചുനൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മെഡിക്കൽ സംരംഭത്തിനുള്ള സംഭാവനയിലേക്കും നയിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു വലിയതോതിലുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം.

സുബ്രതോ ബക്ഷി

ഒഡീഷ സ്വദേശിയും എഴുത്തുകാരനുമായ സുബ്രതോ ബക്ഷിയും മൈൻഡ് ട്രീയിൽ പാർഥസാരഥിക്കൊപ്പമുള്ള സഹ സ്ഥാപകനാണ്. സോഫ്റ്റ് വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ അംഗമാണദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റിൽ വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. ഏറെക്കാലം വിപ്രോയുടെ ഗ്ലോബൽ ആർ ആൻഡ് ഡി വിഭാഗം ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.1998ലാണ് അദ്ദേഹം വിപ്രോയിൽനിന്നു രാജിവച്ച് ല്യൂസെന്റ് ടെക്നോളജീസിൽ ചേർന്നത്. 1999ൽ പാർഥസാരഥിയടക്കമുള്ളവരുമായി ചേർന്നു മൈൻഡ്ട്രീ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ചു. ഭാര്യ സുസ്മിത അറിയപ്പെടുന്ന ഒഡിയ എഴുത്തുകാരിയാണ്.

എൻ.എസ്.പാർഥസാരഥി–രാധ, സുബ്രതോ ബക്ഷി–സുസ്മിത ദമ്പതികൾ

