മികച്ച യാത്രാനുഭവങ്ങൾ നൽകും, നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച് ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പ്; ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവ...

ട്രാവല്‍ ആന്‍ഡ് ടൂറിസം മേഖല തിരിച്ചു വരവിന്‍റെ പാതയിലാണെന്ന സൂചന നല്‍കി ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് നടപടികള്‍ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാവല്‍ സേവന ദാതാക്കളായ ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പ് വരുന്ന ത്രൈമാസത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 40 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നടപ്പ് ത്രൈമാസത്തില്‍ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 60 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പ് 2022 ഡിസംബര്‍ മാസത്തോടെ 700 ജീവനക്കാരിലേക്ക് എത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2021 ഒക്ടോബറില്‍ 240 ജീവനക്കാരായിരുന്നു കമ്പനിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ടെക്, പ്രോഡക്ട്, ഗ്രോത്ത്, എമര്‍ജിങ് ബിസിനിസ് മേഖലകളിലായിരിക്കും പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ക്രമമായി ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും കോവിഡിന് മുന്‍പുള്ള തോതിലേക്ക് ബിസിനസ് മടങ്ങുന്നതിനാല്‍ ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പും തിരിച്ചുവരവിന്‍റെ പാതയിലാണെന്നും സിഇഒ അയ്യപ്പന്‍ രാജഗോപാല്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ സങ്കേതകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതല്‍ മികച്ച യാത്രാനുഭവങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ക്ലിയർ ട്രിപ്പ് ഈ വര്‍ഷം ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യയിലെ പല മേഖലകളിലായി ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പിന്‍റെ ഹോട്ടല്‍ വിഭാഗത്തിലെ ബിസിനസ് വർധിക്കാന്‍ പുതിയ ജീവനക്കാര്‍ സഹായകമാകും. ഇന്ത്യയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട യാത്ര ലൊക്കേഷനുകളായ ഗോവ, കര്‍ണ്ണാടക, കേരളം, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ജമ്മു കശ്മീര്‍, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ബംഗാള്‍, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങളില്‍ അധികവും ക്ലിയര്‍ ട്രിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

