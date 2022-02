വൻകിട ഐടി കമ്പനികളിൽ വനിതാപ്രൊഫഷണലുകളേറുന്നു, പ്രാതിനിധ്യം കൂട്ടാൻ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റിയതിങ്ങനെ...

ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിലുള്ള അന്തരം കുറയുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടിസിഎസ്, ഇന്‍ഫോസിസ്, വിപ്രോ, ടെക് മഹിന്ദ്ര, എംഫസിസ്, മൈന്‍ഡ് ട്രീ തുടങ്ങിയ 20 ഐടി കമ്പനികളില്‍ 2021 ഡിസംബര്‍ 31ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 10 ജീവനക്കാരില്‍ മൂന്ന് പേരെന്ന തോതില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതായി പ്രഫഷണല്‍ സേവന സ്ഥാപനമായ എയോണ്‍ അടുത്തിടെ നടത്തിയ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വരും മാസങ്ങളില്‍ മൊത്തം തൊഴില്‍ശേഷിയിലെ 45-50 ശതമാനമെങ്കിലും വനിതാ ജീവനക്കാരാകണമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കമ്പനികളില്‍ പലതും. സ്ത്രീകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്യാംപസ് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്, ലാറ്ററല്‍ ഹയറിങ്, നേതൃത്വ-നൈപുണ്യശേഷി വികസന പദ്ധതികള്‍ എന്നിവ ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കും. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 45 ശതമാനത്തില്‍ എത്തിക്കാനാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സര്‍വേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളിലെ ശരാശരിയായ 26 ശതമാനത്തിനും മേലെയാണ് 20 ഓളം ഐടി കമ്പനികളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യമെന്ന് എയോണ്‍ ഐടി ലീഡ് ജങ് ബഹദൂര്‍ സിങ് ഇക്കണോമിക് ടൈംസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു.

ടെക് മഹിന്ദ്ര കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാദങ്ങളിലായി ലിംഗ വൈവിധ്യ അനുപാതം 5 ശതമാനം വച്ച് വർധിപ്പിച്ചതായി ചീഫ് പീപ്പിള്‍ ഓഫീസര്‍ ഹര്‍ഷവേന്ദ്ര സോയിനും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടുത്തെ ഒന്നരലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരില്‍ 34.2 ശതമാനവും ഇപ്പോള്‍ സ്ത്രീകളാണ്. വിപ്രോയിലെ 2,31,000 ജീവനക്കാരില്‍ 36.3 ശതമാനമാണ് നിലവില്‍ സ്ത്രീകള്‍. ക്യാംപസ് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റില്‍ 50 ശതമാനം സ്ത്രീകളെ ജോലിക്കെടുക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷക്കാലം കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ സീനിയര്‍ നേതൃത്വത്തിലെ വംശീയ വൈവിധ്യം 20 ശതമാനം പോയിന്‍റ് ഉയര്‍ത്തിയെന്നും ലിംഗപരമായ വൈവിധ്യം ഇരട്ടിയായെന്നും വിപ്രോ ചീഫ് കള്‍ച്ചറല്‍ ഓഫീസര്‍ സുനിത റെബേക്ക ചെറിയാന്‍ ഇക്കണോമിക് ടൈംസിനോട് പറയുന്നു.

മറ്റൊരു വന്‍കിട ഐടി കമ്പനിയായ ടിസിഎസിലും കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷങ്ങളിലായി സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം 34നും 40നും ഇടയിലെത്തി. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം സ്ത്രീകള്‍ നിലവില്‍ ടിസിഎസില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്‍ഫോസിസിലും തൊഴില്‍സേനയുടെ 40 ശതമാനത്തിടുത്ത് സ്ത്രീകളാണുള്ളത്. എംഫെസിസില്‍ 65 :35 അനുപാതത്തിലാണ് നിലവില്‍ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വരും മാസങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ അനുപാതം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ചീഫ് എച്ച്ആര്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീകാന്ത് കാരയും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള പുതിയ നിയമനങ്ങളില്‍ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് മൈന്‍ഡ്ട്രീ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് റൊസാലീ കോംബിയാലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാനേജീരിയല്‍ തലങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന മൈന്‍ഡ് ട്രീ ഇതിനായി സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് ശൃംഖലകളും വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നു.

