കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആദ്യ തരംഗത്തിലെ ആദ്യ മൂന്നുമാസം, ഒന്‍പത് പ്രധാന മേഖലകളിലും 66 മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി ഇന്ത്യയില്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 23 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്കാണെന്ന് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക്. കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രി രാമേശ്വര്‍ തേലി പാർലമെന്റിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്പാദനം, നിര്‍മാണം, വ്യാപാരം, ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഹോട്ടല്‍-റസ്റ്ററന്‍റ് മേഖല, ഐടി/ ബിസിനസ് പ്രോസസിങ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍ എന്നീ ഒന്‍പത് മേഖലകളിലാണ് തൊഴില്‍ നഷ്ടങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും സംഭവിച്ചത്.

ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ലോക്ഡൗണിന് മുന്‍പ്, സര്‍വേ ചെയ്യപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 30.7 ദശലക്ഷം ജീവനക്കാര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം ഇത് 28.4 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞതായി മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുരുഷ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 21.7 ദശലക്ഷത്തില്‍നിന്ന് 20.1 ദശലക്ഷമായും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 9 ദശലക്ഷത്തില്‍നിന്ന് 8.3 ദശലക്ഷമായും കുറഞ്ഞു.

അടല്‍ ബീമിത് വ്യക്തി കല്യാണ്‍ യോജന പ്രകാരമുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടമായവര്‍ക്കു നല്‍കിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ 81.5 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പറേഷന്‍ വിതരണം ചെയ്തത്. 2022 ഫെബ്രുവരി 7 വരെ ഈ പദ്ധതിയില്‍ ലഭിച്ചത് 82,724 ക്ലെയിമുകളാണ്. ഇതില്‍ 61,314 ക്ലെയിമുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി. അടല്‍ ബീമിത് വ്യക്തി കല്യാണ്‍ യോജനയ്ക്ക് കീഴില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുത്ത വ്യക്തികള്‍ക്കാണ് തൊഴില്‍ നഷ്ടമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ശരാശരി ദിവസ വേതനത്തിന്‍റെ 25 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 90 ദിവസം വരെ ഇത് ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 2020 ജൂലൈ ഒന്നിന് നിലവില്‍ വന്ന പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 2021 ജൂണ്‍ 30 വരെയും പിന്നീട് 2022 ജൂണ്‍ 30 വരെയും നീട്ടിയിരുന്നു.

Content Summary : 2.3 million workers lost jobs during the first wave of the pandemic