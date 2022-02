‘ചൈനീസ് ചതി’യിൽ കുടുങ്ങി മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ; ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം, കനിയുമോ സർക്കാർ?

പഠനം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ, ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് ചൈനയിൽ എംബിബിഎസ് പഠിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾ ആശങ്കയിലാണ്. പഠനം പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായി ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുമ്പോഴും സർക്കാരും നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷനും കനിവുകാട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇവർ കൈവെടിയുന്നില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് ഓൺലൈൻ മാത്രമായുള്ള എംബിബിഎസ് പഠനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകില്ലെന്ന് നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചത്. ചൈനയിൽ എംബിബിഎസിന് പുതിയതായി പ്രവേശനം തേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് എൻഎംസി നൽകിയതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊന്നും തീരില്ലെന്ന പരോക്ഷ സൂചന കൂടിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും.

കോവിഡ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈന ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പകരുമെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് വിദേശ പൗരൻമാരെയൊന്നും അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാത്തതാണ് ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പെരുവഴിയിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി തിരിച്ചുപോകാനാകാതെ നട്ടംതിരിയുകയാണ് നിരവധി വിദ്യാർഥികളും ചൈനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും. നിലവിൽ സിംഗപ്പൂർ, മംഗോളിയ, കൊറിയ തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് ചൈനയിൽ പ്രവേശന അനുമതി.

Photo Credit : Ktasimar / Shutterstock.com

ഇല്ലാതായി ‘ശീതകാല’ പ്രതീക്ഷ

തിരിച്ചുപോക്കിനുള്ള അവസരം തേടി വിദ്യാർഥികൾ മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ളരെ കണ്ടു നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. ശീതകാല ഒളിംപിക്സ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ചൈന അതിർത്തികൾ തുറക്കുമ്പോൾ ചർച്ചകൾക്കുള്ള വഴിയും തുറക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം ഇവർക്കു നൽകിയ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ ശീതകാല ശീതകാല ഒളിംപിക്സ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെച്ചൊല്ലി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതോടെ പ്രതീക്ഷയുടെ ആ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 23,000 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ചൈനയിൽ മെഡിക്കൽ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മൂവായിരത്തോളം പേർ മലയാളികളാണ്. ജോർജിയ, റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എംബിബിഎസ് പഠനം നടത്തുന്നവരെല്ലാം തിരിച്ചു ചെന്ന് പഠനം തുടർന്നപ്പോൾ ചൈനയിലെ വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഓൺലൈനിലാണ് പഠനം. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും തിരികെ പോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലാപ്ടോപ്പുമെല്ലാം ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ചാണു നാട്ടിലേക്കു വിമാനം കയറിയത്.

ആശ്രയം കോടതി

പ്രതീക്ഷയുടെ അടുത്ത വെളിച്ചം എന്ന നിലയിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറേ വിദ്യാർഥികൾ. ചൈനയിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ, ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനത്തിന് അവസരം നൽകണമെന്നാവശ്യവുമായി ചൈനയിലെ നിങ്ബോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന 150 വിദ്യാർഥികളാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷനും നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത വിലക്കു കാരണം 18,000 വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തുലാസിലായെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

Photo Credit : Lenetstan / Shutterstock.com

സംസ്ഥാന സർക്കാർ കനിയുമോ?

തീരുമാനങ്ങൾ അനന്തമായി നീളുന്നത് ഏറ്റവും ദുരിതമാകുന്നത് അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ്. ഇവർക്ക് ഇതുവരെയും ക്ലിനിക്കൽ, ലാബ് പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായി നീന്തൽ പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പ്രാക്ടിക്കലും ഇന്റേൺഷിപ്പും പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ നാട്ടിൽത്തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള അനുമതിക്കായി ഇവർ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെയും ചൈനയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും സമീപിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അനുവാദം നൽകിയെങ്കിലും സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ആവശ്യവുമായാണ് വിദ്യാർഥികൾ കോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികളും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ തീരുമാനം സർക്കാരിന്റേതായതിനാൽ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

എന്നാൽ സർക്കാർ അനുകൂല തീരുമാനം എടുത്താലും പ്രാക്ടിക്കൽ സൗകര്യം ലഭിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനത്തിനാണ് അംഗീകാരമുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ജില്ലാ, ജനറൽ, അശുപത്രികളിലാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുക. ഇവിടങ്ങളിലാകട്ടെ ഇന്റേൺഷിപ് വിദ്യാർഥികളുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിലേക്ക് ഇത്രയധികം വിദ്യാർഥികളെ കൂടി അനുവദിക്കുക പ്രയാസമാകും. ഇനി സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും മറ്റു ആശുപത്രികളിലും പ്രാക്ടിക്കൽ സൗകര്യത്തിന് അനുമതി നൽകണമെങ്കിൽ എൻഎംസിയുടെ അനുവാദം വേണം. അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന് സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല.

ഇപ്പോൾ പല വിദ്യാർഥികളും പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനത്തിനായി അങ്ങോട്ടു പൈസ കൊടുത്ത് നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനാകട്ടെ എൻഎംസി അംഗീകാരമില്ല. ചൈന അതിർത്തി തുറക്കുമ്പോൾ സർവകലാശാലകളിൽ പോയി പ്രാക്ടിക്കൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനും അതുവരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും എൻഎംസിയും വിദ്യാർഥികളോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് തീരേണ്ട കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകാൻ പിന്നെയും വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.

Representative Image. Photo Credit : Mapo Japan / Shutterstock.com

വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് 2020ൽ ആണ് ചൈന ഡൽഹിയിലെ വീസ ഓഫിസ് അടച്ചുപൂട്ടിയത്. നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിമാന സർവീസുമില്ല. വിദ്യാർഥികൾക്കു പുറമേ ആയിരക്കണക്കിനു ബിസിനസുകാരും ചൈനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ചൈനീസ് അധികൃതരുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നിരന്തരം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി ചൈനയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചൈന (ഐഎസി) കോഓർഡിനേറ്റർ പ്രഫ. രവീന്ദ്ര ബാബു കോന്ദുരി പറഞ്ഞു. അതിർത്തി സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പല തവണ സൈനികതല ചർച്ചകൾ നടന്നുവെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ, നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാത്തതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളെ ഇതു യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ചൈനയിൽ 10–20 വർഷമായി താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ മൂന്നോ നാലോ വർഷം മാത്രം ചൈനയിൽ താമസിക്കുന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ എങ്ങനെ ചർച്ച നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. നിരന്തര ചർച്ചകളെ തുടർന്നു ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് അസോസിയേഷനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂല മറുപടിയല്ല ലഭിച്ചത്. അതിർത്തിപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം ചർച്ച എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളേക്കാൾ ചൈനയുടെ ‘പൾസ്’ അറിയാവുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ചൈനയിലുണ്ട്. അവർ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ കൂടി ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചൈന മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. ചൈന ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തുലാസിലാകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ചൈനയിൽ മെഡിക്കൽ പഠനം നടത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയാണ്.

എന്നാൽ ചൈനയുമായി നല്ല നയതന്ത്രബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനിലും സമാന അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ചൈനയിലെ വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. ദക്ഷിണ കൊറിയയും തായ്‌ലൻഡുമാണ് ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2019ൽ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തിലധികം പാക്ക് വിദ്യാർഥികളാണ് ചൈനയിൽ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായി പഠിക്കുന്നത്.

Content Summary : Online medical course : Will the government help the medical students who study in China?