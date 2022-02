വിദേശ എംബിബിഎസ് തിയറി ഓൺലൈനിലുമാകാം, ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനവും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസും നേരിട്ട് : എൻഎംസി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ എംബിബിഎസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് തിയറി ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ വഴിയുമാകാമെന്നു ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എൻഎംസി ) വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനവും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകളും പഠിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടു നേടണം. ഇവ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണമെന്നു കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

2021 നവംബർ 18നു ശേഷമുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു ബാധകമാകുന്ന പുതിയ ചട്ടത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. ഇതു പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതിനു മുൻപു വിദേശത്തു നിന്ന് എംബിബിഎസ് എടുത്തവർക്കും കോഴ്സിനു ചേർന്നു പഠനം തുടരുന്നവർക്കും എഫ്എംജിഎൽ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തേയുള്ള നിയന്ത്രണ ചട്ടമാണു ബാധകമാകുക. മറ്റു സംശയങ്ങൾക്ക് എൻഎംസി നൽകുന്ന മറുപടികൾ ഇങ്ങനെ:

∙ വിദേശ എംബിബിഎസ് പഠന കാലയളവ്, അധ്യയന മാധ്യമം, പഠനവിഷയം എന്നിവ എങ്ങനെ ?

കുറഞ്ഞത് 54 മാസം കോഴ്സ് നിർബന്ധമാണ്. ഇംഗ്ലിഷിലാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ എംബിബിഎസ് കോഴ്സിനു തുല്യമായി തിയറി, പ്രാക്ടിക്കൽ, ക്ലിനിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എന്നിവയും നിർബന്ധം. പഠിക്കുന്ന അതേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ 12 മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്.

∙ ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷയുണ്ടോ?

വിദേശ എംബിബിഎസ് നേടിയെത്തിയാലും നാഷനൽ എക്സിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന തത്തുല്യ പരീക്ഷ എഴുതണം.

∙ കോഴ്സ് പഠിച്ച രാജ്യത്ത് റജിസ്ട്രേഷൻ വേണോ?

എംബിബിഎസ് ഡിഗ്രി എടുത്ത സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തെ റജിസ്ട്രേഷനും രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ലൈസൻസും നേടിയിരിക്കണം.

∙ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പരമാവധി എടുക്കാവുന്ന സമയം എത്ര ?

കോഴ്സിനു ചേർന്ന് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം.

∙ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്റേൺഷിപ്പും പരീക്ഷയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

സാധ്യമല്ല. ഇന്റേൺഷിപ്പും പരീക്ഷയും പഠിച്ച അതേ രാജ്യത്തു തന്നെയായിരിക്കണം.

∙ വിദേശ എംബിബിഎസ് നേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക ഇന്റേൺഷിപ് ഉണ്ടോ?

അതതു സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ കൗൺസിലുകളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 12 മാസ അധിക ഇന്റേൺഷിപ് ഇന്ത്യയിലും ചെയ്യണം. സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ നിന്നു താൽക്കാലിക റജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിരിക്കണം.

∙ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങും ഇന്റേൺഷിപ്പും ഒന്നല്ലേ?

അല്ല. 54 മാസ പഠന കാലയളവിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണു ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്. ഇന്റേൺഷിപ് എംബിബിഎസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമുള്ളതും.

