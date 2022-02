മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കോളജുകൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകനിയമനത്തിനു പിഎസ്‌സി സ്വീകരിക്കാറുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈയാഴ്ച പരിചയപ്പെടാം.

∙ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്– Percentage of marks out of 30 + Interview marks out of 20 + upto 7 marks as weightage for non–qualifying degrees

∙പരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവും നടത്തുകയും അക്കാദമിക് മാർക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Marks for Written/OMR/Online test + Interview marks out of 20 + upto 7 marks as weightage for non qualifying degrees.

∙പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ നടത്തുകയും അക്കാദമിക് മാർക്ക് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Marks obtained in the Written/OMR/Online test + Credit for academic marks out of 30 (Percentage of marks obtained in the qualifying exarm out of 30) + Interview marks out of 20 + upto 7 marks as weightage for non qualifying degrees.

∙നോൺ ക്വാളിഫൈയിങ് യോഗ്യതകളും മാർക്കും: 1. Non qualifying M.phil-2 marks 2. Non qualifying Phd-4 marks 3. Both M.phil & Phd (Non qualifying)-5 marks 4. Post Doctoral Fellowship-2 marks (Non qualifying degree/qualification എന്നാൽ ഒരു തസ്തികയ്ക്ക് അവശ്യം വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയ്ക്ക് (Prescribed qualification) ഉപരിയായി നേടിയ അധിക യോഗ്യതകളാണ്)

അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി എംഫിൽ/പിഎച്ച്ഡി/പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് എന്നിവ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്വാളിഫൈയിങ് യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കും. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ യോഗ്യതയ്ക്കു പകരമായോ തത്തുല്യമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടോ ഹാജരാക്കുന്ന എംഫിൽ/പിഎച്ച്ഡി/പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് എന്നിവയ്ക്കു വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കില്ല. ഉദാ: പിജി, ബിഎഡ്, സെറ്റ് എന്നിവ യോഗ്യതകളായ ഹയർ സെക്കൻഡറി/വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപക തസ്തികകൾക്ക് സെറ്റിനു പകരം എംഫിൽ/പിഎച്ച്ഡി യോഗ്യതകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അവ ക്വാളിഫൈയിങ് യോഗ്യത മാത്രമായേ കണക്കാക്കൂ. വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ, അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾക്കു പുറമേ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹാജരാക്കുന്ന എംഫിൽ/പിഎച്ച്ഡി/പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് യോഗ്യതകൾക്കു വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് നൽകും. കോളജ് അധ്യാപക തസ്തികകൾക്കു നെറ്റ് യോഗ്യതയ്ക്കു പകരം പിഎച്ച്ഡി അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പിഎച്ച്ഡിക്കു വെയ്റ്റേജ് മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല.

നോൺ ക്വാളിഫൈയിങ് യോഗ്യതകൾക്കു വെയ്റ്റേജ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലായിരിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്കുള്ളിൽ നേടിയതായിരിക്കുകയും വേണം.

ഐഐടി/ജെഎൻയു തുടങ്ങി ചില പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിനു പകരം ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് നൽകുന്ന രീതിയുണ്ട്. ചില സർവകലാശാലകൾ മാ‌ർക്കിന്റെ ശതമാനവും കൺവേർഷൻ ടേബിളും നൽകുന്നു. ഇതു നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ബേസിസ് ഒാഫ് മാർക്കിങ്ങിൽ അക്കാദമിക് മാർക്കിന്റെ ശതമാനം ഉൾപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ CGPA (Cumulative Grade Point Average), OGPA (Overall Grade Point Average) മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് മാത്രം ഹാജരാക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ Percentage of marks കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു.

അതിനാൽ CGPA/OGPA മാത്രം ഹാജരാക്കുന്നവർക്കു പരമാവധി CGPA/OGPA എത്രയാണോ അതിൽ ഉദ്യോഗാർഥിക്കു ലഭിച്ച CGPA/OGPAയുടെ ശതമാനം കണക്കാക്കി അത്രയും ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണു പിന്തുടരുന്നത്. ഉദാ: 9 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 7.5 മാർക്ക് ലഭിച്ച ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ മാർക്കിന്റെ ശതമാനം 7.5x100 = 83.3 എന്നും 10 പോയിന്റ് സ്കെയിലിൽ 7.5 OGPA ലഭിച്ച യാളുടെ മാർക്കിന്റെ ശതമാനം 7.5 x100 = 75 എന്നും കണക്കാക്കും.

എന്നാൽ, ഗ്രേഡ് സംവിധാനത്തിൽ CGPA/OGPA സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന സർവകലാശാല തന്നെ Percentage certificate നൽകുകയോ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഗ്രേഡ് പോയിന്റിനൊപ്പം മാ‌ർക്ക്കൂടി നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ Grade Conversion Formula കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്കിന്റെ ശതമാനം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ രീതിയിൽ മാർക്ക് കണക്കാക്കുന്നതിനെതിരെ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽനിന്നു വ്യാപകമായി പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. പിജിക്കു വാർഷിക രീതിയിൽ പഠിച്ചവരും ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ രീതിയിൽ പഠിച്ചവരുമായി മാർക്കിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിലും, ആവശ്യമായ ഭേദഗതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

