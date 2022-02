ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ; മോഡറേഷനും ക്രമാതീതമായ ഗ്രേസ് മാർക്കും ഒഴിവാകും

കൊച്ചി∙ സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് 90 ശതമാനത്തിലേറെ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് അനുവദിക്കില്ലെന്ന പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ നിയമാവലി ഹൈക്കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. ഓരോ വിഷയത്തിനും കിട്ടുന്ന ഗ്രേസ് മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്താനും 2022 ലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ മാന്വലിൽ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയതു കോടതി പരിഗണിച്ചു. കേരള സിലബസിൽ പൊതു പരീക്ഷകൾക്കു മാർക്ക് വാരിക്കോരി നൽകുന്നതായി ആരോപിച്ചുള്ള അപ്പീൽ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി തീർപ്പാക്കി.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ മോഡറേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം നടപ്പാക്കാൻ 2019 ജൂലൈയിൽ തന്നെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനവും വന്നതോടെ, സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ മോഡറേഷനും ക്രമാതീതമായ ഗ്രേസ് മാർക്കും ഒഴിവാകും.

പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി റോഷൻ ജേക്കബ് അടക്കമുള്ള സിബിഎസ്ഇ / ഐഎസ്‌സി വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ അപ്പീലാണു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്.

Content Summary : Grace marks to be recorded separately in higher secondary list