സാങ്കേതികത്തകരാർ: പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ‘എ ലിസ്റ്റിൽ’ പിഴവ്

കൊല്ലം∙ എസ്എസ്​എൽസി പരീക്ഷയ്ക്കു മുന്നോടിയായി പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ‘എ ലിസ്റ്റിൽ’ സാങ്കേതികപ്പിഴവുമൂലം വ്യാപകമായി തെറ്റുകൾ വന്നെന്ന് പരാതി. പിഴവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊവിഷനൽ ലിസ്റ്റിലായതിനാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും തെറ്റുതിരുത്താൻ നാളെക്കൂടി മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ എന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.

സ്കൂൾ എച്ച്എമ്മിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കോളത്തിലാണ് തെറ്റുകൾ. വിവരങ്ങൾ ശരിയായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു. കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആദ്യം ‘സമ്പൂർണ’ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ‘ഐ എക്സാം’ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്കു മാറ്റും. ഇതിലെ ചില വിവരങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കു തിരുത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ‘കാൻഡിഡേറ്റ് ടൈപ്പ്’ എന്ന കോളത്തിലാണ് പിഴവുകൾ കടന്നുകൂടിയത്. ഈ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ സ്കൂൾ ഗോയിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് (എസ്ജിസി), റീ അഡ്മിറ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് (ആർഎസി) തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്.

ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും എസ്ജിസി എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ എസ്‌ജിസി എന്നു തന്നെ സ്കൂളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ ചിലരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രൊവിഷനൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ആർഎസി എന്നായി. മിക്ക സ്കൂളുകളിലെയും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങളിൽ മാത്രമാണു പിഴവു കാണുന്നത്. ഈ പിഴവു തിരുത്താൻ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അധികൃതർ നേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പരീക്ഷാഭവനിൽ എത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് നിലവിൽ.

