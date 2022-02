പ്ലസ് വൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ : അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെയും ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെയും (Focus Area) കാര്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം ക്ലാസ്സുകളെയും പഠനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എന്നു നടത്തുമെന്നോ മുൻ വർഷത്തെ പോലെ പഠനത്തിന് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടോയെന്നോ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയുടെ കൂടി മാർക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമ ഫല നിർണയം. 2020 വരെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയും മൂല്യനിർണയവും പ്ലസ്ടുവിന് ഒപ്പമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കൂളുകൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞു കിടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പതിവ് തെറ്റിയത്.



സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ. പാഠപുസ്തകത്തിലെ 40% പാഠങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയാക്കി അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമായിരുന്നു പരീക്ഷ. പക്ഷേ ഇത്തവണ വൈകിയാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണു തീരുമാനമാകാത്തത്. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തവണ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്കു പുറത്തു നിന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിച്ചാലേ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് നേടാനാകൂ എന്നതിനാൽ പ്ലസ് വണ്ണിനും മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അധ്യാപകർ.



പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനു സീറ്റുകൾ തികയാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനുവദിച്ച അധിക ബാച്ചുകളിലെ ഉൾപ്പെടെ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പൂർത്തിയായത്. ക്ലാസുകൾ പൂർണ തോതിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടു ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവധിക്കാലത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും പരീക്ഷയെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും.



Content Summary : Uncertainty over Plus One focus area affects classes, students