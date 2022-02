വേതനം കിട്ടാതെ ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകർ കുടിശിക 7.82 കോടി രൂപ

ചെയ്ത ജോലിക്കു വേതനം കിട്ടാതെ കോളജുകളിലെ ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകർ. 7.82 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ എയ്ഡഡ് കോളജുകളിൽ നിന്നു ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകർക്കു കുടിശിക നൽകാനുള്ളത്. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വേതനം ലഭിക്കാത്ത അധ്യാപകരുണ്ട്. യുജിസി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ‌പ്രതിദിനം 1750 രൂപയും മാസം പരമാവധി 43750 രൂപയുമാണു പ്രതിഫലം. യുജിസി യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രതിദിനം 1600 രൂപയും പരമാവധി 40,000 രൂപയും

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കോളജുകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച മറുപടിയിലാണ് ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകർക്കു കോടിക്കണക്കിനു രൂപ കുടിശികയുള്ളതായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു കോളജിൽ നിന്നു തന്നെ 2.50 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടാനുള്ളവരുണ്ട്. പലരും ചെലവിനു പണം കടം വാങ്ങിയാണ് പഠിപ്പിക്കാനെത്തുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകളാണ്. പിഎച്ച്ഡി, നെറ്റ് അടക്കമുള്ള ഉയർന്ന അക്കാദമിക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ.

എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്താലും പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള നീണ്ട കാത്തിരിപ്പു മൂലം പലരും തുച്ഛ ശമ്പളത്തിന് സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. കൃത്യമായ മാസ വേതനം ഉറപ്പു വരുത്താൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വേതന കുടിശികയുണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി തീർപ്പാക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കോളജുകളും. കോളജുകളിൽ നിന്നു നിയമനാംഗീകാര പ്രപ്പോസലുകളും ബില്ലുകളും സമർപ്പിക്കുന്നത് വൈകിയാണെന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആരോപണം. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും തെറ്റായ ക്ലെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാലും പല പ്രാവശ്യം ബില്ലുകൾ കോളജുകളിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതും കാലതാമസത്തിനു കാരണമാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പറയുന്നു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ ഓഫിസിലെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും മെല്ലെപ്പോക്കുമാണ് കാരണമെന്നാണ് കോളജുകളുടെ ആരോപണം. ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ നിയമനാനുമതിക്കും ശമ്പളബിൽ അംഗീകരിക്കാനും അകാര‌ണമായി കാലതാമസമുണ്ടാക്കുന്നു. സർക്കാരിന് അധികച്ചെലവു വരും എന്ന കാരണത്താൽ ബിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നു. ബില്ലിലെ ചെറിയ അപാകതകളുടെ പേരിൽ ശമ്പളം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതായും കോളജുകൾ ആരോപിക്കുന്നു. പല കോളജുകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകർ മാത്രമാണുള്ളത്. കോളജുകൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്താണു ബിൽ അയയ്ക്കുന്നത്. ജോലി ചെയ്ത കോളജിൽ നിന്നു മറ്റൊരു കോളജിലേക്കു മാറിയാലും ആദ്യ കോളജിൽ ബിൽ അയയ്ക്കുന്നതിൽ താൽപര്യം കാണിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഫലത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു.

