കൊച്ചി ∙ യുജിസി അംഗീകൃത സ്വകാര്യ സര്‍വകലാശാലകൾ കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ. പാർട്ടിനയത്തിൽ വന്ന മാറ്റം കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഈ നിര്‍ദ്ദേശം ഉള്‍പ്പെടെ, 25 വര്‍ഷത്തെ കേരള വികസനത്തിനുള്ള സുപ്രധാന രേഖ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സര്‍വകലാശാലകൾ എത്തുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഇവിടെത്തന്നെ മികച്ച കോഴ്സുകള്‍ പഠിക്കാനും കരിയര്‍ കണ്ടെത്താനും അവസരമൊരുങ്ങും. അതോടെ, മികച്ച പഠനം ആഗ്രഹിച്ച് കേരളത്തിനു പുറത്തേക്കുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ഒഴുക്ക് തടയാനും കേരളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും.

എ പ്ലസ്, എപ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡുകളുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ ക്യാംപസ് തുറക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ നിക്ഷേപത്തിനും തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഗുണകരമാകും. കേരളത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിതരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയെന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുവാനും ഇതര സംസ്ഥാന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനും നയമാറ്റം പ്രയോജനകരമാകും. കൂടാതെ, പ്രദേശവാസികള്‍ക്കും മറ്റും പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനും ഇതു സഹായിക്കും. രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള നൂതന കോഴ്സുകള്‍ കേരളത്തില്‍ത്തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയാല്‍ വ്യവസായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നൈപുണ്യം വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനും അതുവഴി മികവുറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനും കേരളത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തല്‍. നിലവില്‍ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡുള്ള, ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ജെയിന്‍ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ക്യാംപസ് കൊച്ചിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Summary: No aversion towards private universities, says Kodiyeri Balakrishnan