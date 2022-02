ആയുർവേദ പിഎച്ച്ഡി: അപേക്ഷ 15 വരെ

ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണസ്ഥാപനമായ ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദയിൽ 12 ശാഖകളിൽ പിഎച്ച്ഡിക്കു മാർച്ച് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.aiia.gov.in

ഓരോ ശാഖയിലും സ്റ്റൈപൻഡുള്ള 3 സീറ്റും, സർവീസിലുള്ളവർക്കും വിദേശികൾക്കും വേണ്ടി സ്റ്റൈപൻ‍ഡ് ഇല്ലാത്ത ഓരോ സീറ്റുമുണ്ട്. ആയുർവേദ എംഡി/എംഎസ് എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ആയുഷ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് & ന്യൂട്രിഷൻ, ആയുർവേദ എംഫാം, അലോപ്പതിയിലെ എംഡി/എംഎസ്, മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് സയൻസസ്, മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി, ഫുഡ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയവയിൽ പിജി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അവസരമുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 3ന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയും ഏപ്രിൽ 25, 26 തീയതികളിൽ ഇന്റർവ്യൂവും ഡൽഹിയിൽ നടത്തും.

