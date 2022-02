ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിനു യുക്രെയ്നിലേക്കു പോകാൻ കാരണം?

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുക്രെയ്നിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ മലയാളികൾ; പ്രത്യേകിച്ചു വിദ്യാർഥികൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിനു യുക്രെയ്നിലേക്കു പോകുന്നത്. ഒറ്റ കാരണം മാത്രം. കുറഞ്ഞ ചിലവ്. ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ പാതി നിരക്കിൽ യുക്രെയ്നിൽ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കാമെന്നതാണു ലളിതമായ ഉത്തരം. യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാവി കൂടിയാണു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നതെന്നും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.

∙ 20,000ത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാർ; 18,000 വിദ്യാർഥികൾ

യുക്രെയ്നിൽ എത്ര ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. കൃത്യമായ കണക്കു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൈവശമില്ല. എന്നാൽ ഏകദേശം 20,000ത്തിലേറെ ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെയുണ്ടെന്നാണു അനൗദ്യോഗിക വിവരം. ഇതിൽ 18,095ലേറെ വിദ്യാർഥികളാണെന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 2320 വിദ്യാർഥികൾ യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിനെഴുതിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ, മൊറോക്കോ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, അസർബൈജാൻ, നൈജീരിയ, ചൈന, തുർക്കി, ഈജിപ്ത്, ഇസ്രയേൽ, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളാണു യുക്രെയ്നിൽ ഏറെയും.

യുക്രെയ്നിലുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽ 80 ശതമാനവും മെഡിക്കൽ, ഡെന്റൽ, നഴ്സിങ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവരാണ്. എംബിബിഎസ് കോഴ്സിനു പ്രതിവർഷം ഫീസ് 2.62 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 3.75 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ആറു വർഷത്തെ കോഴ്സ് 15–20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ 7 മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെയാണു വാർഷിക ഫീസ്. പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ നൽകേണ്ടതു 40–50 ലക്ഷത്തോളം രൂപ. ചിലപ്പോൾ ഇതു 70 ലക്ഷം രൂപവരെയാകും. മൗറീഷ്യസിലും നെതർലൻഡ്സിലും എംബിബിഎസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ 50–55 ലക്ഷം രൂപയാകും.

രാജ്യത്ത് 2021ൽ ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ(നീറ്റ്–യുജി) എഴുതിയതു 15 ലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികളാണ്. ആകെയുള്ള എംബിബിഎസ് സീറ്റ് 88,120. ഇതിൽ 313 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണു 50,000ത്തോളം സീറ്റ്. സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ സാധിക്കാത്ത പല വിദ്യാർഥികളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ പഠനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം.

∙ രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം

റഷ്യ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കസക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫീസ്, താമസം, യാത്ര എന്നിവയെല്ലാം 25 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കാം. പക്ഷേ, ഈ രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരം കൂടുതലുള്ള യുക്രെയ്നിലാണെന്നതും വിദ്യാർഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം എളുപ്പമാണ്. ജർമനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം ലക്ഷ്യമിടുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്.

33 മെഡിക്കൽ കോളജുകളാണു യുക്രെയ്നിലുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള എംബിബിഎസ് കോഴ്സുകൾക്കു ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകാരമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് എക്സാം(എഫ്എംജിഇ) വിജയിച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

യുക്രെയ്നിൽ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ നാലായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിവർഷം എഫ്എംജിഇ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുവെന്നാണു കണക്ക്. ഇതിൽ എഴുന്നൂറോളം പേർ മാത്രമാണു വിജയിക്കുന്നതും. പക്ഷേ, അതൊന്നും യുക്രെയ്നിലെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നതാണു വാസ്തവം. കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ അങ്ങോട്ടേക്കു പോകുന്നു. ഡൽഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്തിനു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുമുള്ളവരല്ല ഇവിടേക്കു പഠനത്തിനു പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഏറെയെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ടയർ2, ടയർ3 നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണേറെയും. മെട്രോ നഗരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ.

∙ മടങ്ങിവരാൻ ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് മടിക്കുന്നു

യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പലരും മടങ്ങിവരാൻ മടിച്ചു. അവിടെത്തന്നെ തുടരാൻ എന്തുകൊണ്ടാണു പലരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കതന്നെ കാരണം. യുക്രെയ്‌നിലെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ മൂന്ന്, ആറ് വർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മൂന്നാം വർഷത്തെ പരീക്ഷ വിജയിക്കാതെ തുടർ പഠനം സാധ്യമല്ല. കൃത്യമായ കാരണം കാണിക്കാതെ ക്ലാസിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ പിഴയുമുണ്ട്.

ആശങ്കകൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒഴിയുമെന്നും പഠനം തുടരുമെന്നുമാണു ആദ്യം സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ പല മെഡിക്കൽ കോളജുകളും അടച്ചു. മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞവർ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും ബാക്കിയുള്ളവർ മേയ് രണ്ടിനും കോളജുകളിൽ മടങ്ങിയെത്തണമെന്നാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്വദേശങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ചുവെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലും ഇളവു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടിലേക്കെത്തിയാൽ ഇനി എപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നും പഠനം എങ്ങനെയാകുമെന്നും ഇവർക്കുറപ്പില്ല. ലോൺ എടുത്തു പഠനത്തിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നു വിദ്യാർഥികൾ ആശങ്കയോടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും വെറുതെയല്ല.

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ എംബിബിഎസ് പഠനം നടത്തുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ

∙ ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ്, ബംഗ്ലാദേശ്

ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ വിദേശത്ത് (2021 ജൂലൈയിൽ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യത്തിനു നൽകിയ മറുപടി)

∙ യുഎഇ– 219,000

∙ കാനഡ– 215,720

∙ യുഎസ്എ– 211930

∙ ഓസ്ട്രേലിയ–92,383

∙ യുകെ– 55,465

∙ ജർമനി– 20,810

∙ യുക്രെയ്ൻ– 18,000

∙ റഷ്യ– 16,500

∙ ഫിലിപ്പീൻസ്– 15,000

∙ ചൈന– 23,000

