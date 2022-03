ഡിഫാം കഴിഞ്ഞ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ജോലിക്ക് പ്രത്യേക പരീക്ഷ ; ഡിപിഇഇ കർശനമാക്കി ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് (ഡിഫാം) പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കു ഫാർമസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക പരീക്ഷ വിജയിക്കണം. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി എക്സിറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ (ഡിപിഇഇ) കർശനമാക്കി ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിസിഐ) വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

എക്സിറ്റ് പരീക്ഷ വിജയിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൗൺസിലിൽ റജിസ്ട്രേഷനും ജോലി ചെയ്യാനും റീട്ടെയ്ൽ ഡ്രഗ് ലൈസൻസ് നേടാനും യോഗ്യതയുണ്ടാകൂ. നിലവിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമല്ല.

ഫാർമക്കോളജി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഹോസ്പിറ്റൽ, ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസി, ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 3 പേപ്പറുകൾ പരീക്ഷയിലുണ്ടാകും. 3 പേപ്പറും ഒറ്റശ്രമത്തിൽത്തന്നെ ജയിക്കണം. പരീക്ഷ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം.

