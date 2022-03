ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിന് മിനിമം മാർക്ക് നിബന്ധനയില്ല. പ്രവേശനസമയത്ത് കൂടുതൽ യോഗ്യതാവ്യവസ്ഥകൾ നിർദേശിക്കുന്നപക്ഷം അവ പാലിക്കേണ്ടിവരും. ഈ പരീക്ഷയിലെ സ്കോർ നോക്കിയാണ് ഇക്കുറി DASA (ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ്സ് എബ്രോഡ്) സിലക്‌ഷനും നടത്തുക.

