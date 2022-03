272 ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളും പൂട്ടുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര–തീരദേശ മേഖലകളിലെ ശേഷിക്കുന്ന 272 ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളും ഈ അധ്യയന വർഷത്തോടെ പൂട്ടും. അവിടെ അധ്യാപകരായി ജോലി നോക്കുന്ന 344 പേരെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഒഴിവുകൾ അനുസരിച്ചു സ്വീപ്പർ തസ്തികകളിൽ (പിടിസിഎം, എഫ്ടിഎം) നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായി. ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ അടുത്തുള്ള മറ്റു സ്കൂളുകളിലേക്കു മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമാവധി പേർക്കു റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കും. മറ്റുള്ളവർക്കു സർക്കാർ പദ്ധതികളിലൂടെ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കാനാണു തീരുമാനം.

പിന്നാക്ക മേഖലകളിലെല്ലാം മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളടക്കം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണു ശേഷിക്കുന്ന ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളും പൂട്ടുന്നതെന്നാണു സർക്കാർ വാദം. 1997ൽ ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ അതീവ പിന്നാക്ക മേഖലകളിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 1999ൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കുട്ടികൾ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അടച്ചു പൂട്ടലുമുണ്ടായി. അതാണ് ഈ വർഷത്തോടെ പൂർത്തിയാകുന്നത്.

10–ാം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ളവരെയാണ് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അധ്യാപകരായി നിയമിച്ചത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുളളവരും പിന്നീടു പല കാലത്തായി നിയമിതരായി. പ്രായമേറിയവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമോ, ആർക്കെല്ലാമാണു പെൻഷന് അർഹത എന്നീ കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തതയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

Content Summary: 272 Single Teacher Schools In Kerala to be closed down