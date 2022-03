ജെഇഇയുടെ അതേ തീയതി പ്ലസ്ടു ഇംഗ്ലിഷ്, ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ മാറ്റുന്നതു പരിഗണനയിൽ

ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ (ജെഇഇ) നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റുന്നതു സർക്കാർ പരിഗണനയിൽ. ഏപ്രിൽ 18ന് നടക്കേണ്ട പാർട്ട് 1 ഇംഗ്ലിഷ്, 20 നുള്ള ഫിസിക്സ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റുന്നതാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

ജെഇഇയുടെ ആദ്യ അവസരം ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 21 വരെയാണ്. ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് പരീക്ഷയെങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതു ദിവസമാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയാനാവുക. പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ നടക്കുന്ന 18, 20 തീയതികളിലൊന്ന് ലഭിക്കുന്നവർക്കാണു പ്രശ്നമാവുക.

സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രമാണ് ഇതു പ്രശ്നമാകുന്നത്. സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാർഥികളുടെ 12–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ജെഇഇ ഒന്നാം സെഷനു ശേഷം ഏപ്രിൽ 26 ന് ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജെഇഇക്ക് നാലു തവണ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരീക്ഷയുടേതാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ രണ്ട് അവസരമായി കുറച്ചു. മേയിൽ രണ്ടാം അവസരം ഉണ്ടെങ്കിലും ദേശീയ പരീക്ഷയിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു അവസരം നഷ്ടമാകുമെണ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Content Summary: Students worried over Plus Two, JEE Main date clash