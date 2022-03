ജപ്പാനിലെ ഒസാക സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ വാഴ്സിറ്റികളുമായി സഹകരിക്കാൻ ധാരണ

ജപ്പാനിലെ ഒസാക സർവകലാശാലയും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുമായി സഹകരണത്തിനുള്ള തുടർനടപടികൾക്കു ധാരണയായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ജപ്പാൻ കോൺസൽ ജനറൽ താഗാ മസായുക്കിയുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണു ധാരണയുണ്ടാക്കിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, ആയുർവേദ മേഖലകളിൽ സഹകരണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാലിന്യസംസ്‌കരണം, മത്സ്യസംസ്‌കരണം, കാർഷിക വ്യവസായങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ ജപ്പാന്റെ സഹകരണം അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഒട്ടേറെ മലയാളി നഴ്‌സുമാർ ജപ്പാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കു ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള പരിശീലനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ ഓഫിസർ ഓൺ സ്‌പെഷൽ ഡ്യൂട്ടി വേണു രാജാമണി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.എം.ഏബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

