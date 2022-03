ബിരുദ, പിജി പ്രോഗ്രാമുകൾ പുതിയ രീതിയിലേക്കു മാറും; ഇന്റേൺഷിപ് നിർബന്ധമാക്കും , മാറ്റങ്ങളിങ്ങനെ...

കാസർകോട് ∙ പെരിയയിലെ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വരുന്ന അധ്യയന വർഷം മുതൽ‌ ബിരുദ, പിജി പ്രോഗ്രാമുകൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി–2020) അനുസരിച്ചു പുതിയ രീതിയിലേക്കു മാറും. ഭാഷാ വിഷയങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ചുരുങ്ങിയതു രണ്ടാഴ്ച ഇന്റേൺഷിപ് നിർബന്ധമാക്കും. ഭാഷാ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രസാധന സ്ഥാപനങ്ങൾ, സിനിമ, എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യാം.

പിജിക്കു മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് രീതി നിലവിൽ വരും. ഇതനുസരിച്ച് ഒരുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിജി ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവരും ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കണം. 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരികെയെത്തി പിജി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം. ആദ്യവർഷം ഒരു സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ചശേഷം രണ്ടാം വർഷം രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ നിർദേശം നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സാധ്യതകളും തേടുന്നു.

4 വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കാൻ യുജിസിയുടെ അനുമതി തേടിയിട്ടുമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയ്ക്കു നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിൽ മാത്രമാണു ബിരുദ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത്– ഇംഗ്ലിഷ്, ഇന്റർനാഷനൽ റിലേഷൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ. ഇതിനു പുറമേയാണ് പുതിയ 4 വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അക്കാദമിക് ഡീൻ പ്രഫ.അമൃത് ജി.കുമാർ പറഞ്ഞു.പുതിയ നയം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം നടപ്പാക്കുന്നത് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലാണ്.

