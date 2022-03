എൻജിനീയറിങ് അധ്യാപക സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് പിഎച്ച്ഡി നിർബന്ധമാകും; കോഴ്സുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ എഐസിടിഇ നിർദേശിച്ച ഏഴാം പദ്ധതി ശുപാർശകൾ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ (കെടിയു) ബോർഡ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു പിഎച്ച്ഡിയും അംഗീകൃത ജേണലുകളിലെ പ്രബന്ധങ്ങളും നിർബന്ധമാകും.

ആർക്കിടെക്ചർ അധ്യാപകർക്കു നിയമനത്തിനും പ്രമോഷനും കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ റഗുലേഷനും മാർഗനിർദേശങ്ങളും ബാധകമാക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നടപ്പാക്കും. അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിലെ സാങ്കേതിക ഇതര സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർക്ക് യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ ബാധകമാക്കും. ഇതോടെ വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമോഷനുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ കഴിയും.

എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും വ്യവസായ ബന്ധിതമാക്കാനും ‘ബോർഡ് ഓഫ് സ്കിൽസ്’ ആരംഭിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അക്കാദമിക് കൗൺസിലും സിൻഡിക്കറ്റും നൽകിയ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ചു. ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് സ്കിൽസിൽ എൻജിനീയറിങ്, സാങ്കേതിക, വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലെ പ്രഗഗൽഭരാകും ഉണ്ടാകുക. ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്നവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലാകും ബോർഡ് ഓഫ് സ്കിൽസ് പ്രവർത്തിക്കുക. നൈപുണ്യ പരിശീലനം എല്ലാ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളുടെയും പാഠ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് പ്രധാന ജോലി. ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും ന്യൂനത പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്കിൽസ്, ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്നവേഷൻ കൗൺസിലിന് സമർപ്പിക്കും. സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ അനുമതിയോടെ ഇവ നടപ്പാക്കും. ഇതിനാവശ്യമായ ചട്ട ഭേദഗതികൾക്കും അനുമതി നൽകി.

കണക്ക് പഠിച്ചാൽ എംസിഎയ്ക്കു ചേരാം

പ്ലസ്ടു തലത്തിൽ കണക്കു പഠിച്ച എല്ലാ ബിരുദധാരികൾക്കും എംസിഎ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എഐസിടിഇ പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കും. പരീക്ഷാ സംവിധാനം ആധുനീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ മത്സര പരീക്ഷയായ ‘ഗേറ്റ്’ മാതൃകയിൽ ഓൺലൈൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കും.

ട്വിന്നിങ് പ്രോഗ്രാം

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകളിൽ എൻബിഎ അക്രഡിറ്റേഷനുള്ള എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്പാർട്മെന്റുകൾക്ക് വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായുള്ള ട്വിന്നിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അനുമതി നൽകും. ക്യുഎസ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ എഴുന്നൂറിനുള്ളിൽ വരുന്ന വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വയ്ക്കുക. വിദ്യാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

