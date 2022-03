ഫിലിപ്പീൻസിലെ ബിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ എംബിബിഎസിനു തുല്യമല്ല; വിശദീകരണമിങ്ങനെ...

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ബാച്‌ലർ ഓഫ് സയൻസ് (ബിഎസ്) ബിരുദം ഇ‌ന്ത്യയിലെ എംബിബിഎസ് ബിരുദത്തിനു തുല്യമല്ലെന്നു ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ വ്യ‌ക്തമാക്കി. 11, 12 ക്ലാസിലെ ബയോളജിക്കു സമാനമായ വിഷ‌യ‌ങ്ങളാണു ബിഎസ് കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നതെന്നാണു വിശദീകരണം. എംബിബിഎസിനു തത്തുല്യമല്ലാത്ത വിദേശ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളും ബി‌രുദങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യ പരിശീലനത്തിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നാണു ചട്ടം. വിദ്യാർഥികളുടെ അപേക്ഷയിലാണു വിശദീകരണം.

Content Summary : BS in Phillipines is not equal to MBBS in India, says NMC