പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ: ടെൻഷൻ വേണ്ട, മികച്ച വിജയത്തിന് ചില സിംപിൾ ടിപ്സ്

വലിയൊരു പരീക്ഷണ കാലത്തെ നേരിട്ട വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയെഴുതാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നവരാണിവർ. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ മാർച്ച് 30 ന് തുടങ്ങും. ഫോക്കസ് ഏരിയയും പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പിനുള്ള സമയക്കുറവും ഇത്തവണത്തെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷക്കാലം ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. അതിനൊപ്പം, വേനൽച്ചൂടിന്റെ കാഠിന്യവും അതിജീവിച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നത്. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ 8 കേന്ദ്രങ്ങളിലുൾപ്പെടെ 4,32,436 പേരാണ് ഇത്തവണ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. 2022 ലെ ആകെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും 2022 ആണ്. ഗൾഫിൽ 8, ലക്ഷദ്വീപിൽ 9 ഉൾപ്പെടെയാണു 2022 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽനിന്ന് 70%, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് 30 % വീതം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്ക്കുണ്ടാകുക. പരീക്ഷാ ദിവസം അടുത്തതോടെ പല വിദ്യാർഥികളും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആ ടെൻഷനാണ്. മനസ്സിനെ ഫ്രീ ആകാൻ അനുവദിക്കൂ. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ നേരിടാനുള്ള മനസ്സൊരുക്കം വേണം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളം ഓൺലൈനായും നേരിട്ട് ക്ലാസിലെത്തിയും പഠിച്ച വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധന മാത്രമാണു പരീക്ഷ. അതോർത്ത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉയർത്തി പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കുന്ന സ്ഥിതി വേണ്ട. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കു നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നു ചിന്തിക്കുക. അതു മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗികതലം സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണു പരീക്ഷ എന്ന ചിന്തയോടെ ഹാളിലേക്കു ചെല്ലുക.

∙ സമാശ്വാസ സമയം അഥവാ കൂൾ ഓഫ് ടൈം

പതിവുപോലെ 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട്. പലരും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാത്ത സമയമാണിത്. യഥാർഥത്തിൽ ഈ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചോദ്യക്കടലാസ് പൂർണമായി വായിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതു പൂർണമായി മനസ്സിൽ കാണണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടെ പൂർണമായി അറിയാത്തതും അൽപം മാത്രം പഠിച്ചതുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയെ തെളിഞ്ഞു വരും. അശ്രദ്ധയോടെ ചോദ്യക്കടലാസ് വായിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ എന്ന ആധി ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കരുത്. 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചോദ്യക്കടലാസു വായിച്ച്, ബാക്കി 5 മിനിറ്റ് എഴുത്തിനുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തണം. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും സ്കോറിന് അനുസരിച്ച് എത്ര സമയം വീതം വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. ചോദ്യപേപ്പറിലെ ചോയിസ് അനുസരിച്ച് വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായി എഴുതേണ്ട സ്കോറിനുള്ളവ എഴുതിയ ശേഷം മാത്രമേ അതിനു ശ്രമിക്കാവൂ. സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന പതിവു പല്ലവി ഒഴിവാക്കാൻ സമയക്രമം പാലിക്കണം. അതായത്, പരീക്ഷാ ഹാളിൽ സമയ ബജറ്റ് പ്രധാനം.

∙ അറിയാവുന്നത് ആദ്യം

പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സമയം തുടങ്ങിയാൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം. ചോദ്യനമ്പർ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. വൃത്തിയായും വായിക്കാവുന്നവിധവും എഴുതണം. ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി സൂചകങ്ങൾ നൽകണം. അഡീഷനൽ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയാൽ ഉടൻ പേജ് നമ്പർ എഴുതണം. പരീക്ഷ എഴുതിയതിനു ശേഷം കടലാസുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോൾ ഇതു ഗുണകരമാകും. അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം അതേക്കുറിച്ചും ടെൻഷൻ ആകും. അറിയാവുന്നതെല്ലാം എഴുതിയതിനു ശേഷം ഒട്ടും അറിയാത്തവയ്ക്കും ഉറപ്പായി ഉത്തരമെഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം.

∙ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ട

പരീക്ഷയെഴുതി ഹാളിനു പുറത്തെത്തിയ ശേഷം അന്നു നടന്ന പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി വേണ്ട. മാർക്കിന്റെ കൂട്ടലും കിഴിക്കലും നടത്തി സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട. അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദമേകും. അതുവഴി അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ് മോശമാകും. പരീക്ഷയെഴുതി വന്ന ശേഷം കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കണം. തുടർന്നുവേണം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ് പുതിയ ഊർജത്തോടെ തുടങ്ങാൻ.

∙ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നാലും ടെൻഷൻ വേണ്ട

ഹാൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അഥവാ മറന്നാലും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടണ്ടാ, അതേക്കുറിച്ചോർത്തു പരിഭ്രമം വേണ്ട. നേരേ ചെന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ട് വിവരം അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട സഹായം ഉറപ്പായും അവിടെനിന്നു ലഭിക്കും. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കാൽക്കുലേറ്റർ അനുവദിക്കില്ല. സ്മാർട് വാച്ചുകൾ, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരരുത്.

∙ ഒരുക്കം തലേന്നു തന്നെ

പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്കു പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് തലേന്നു തന്നെ നടത്തണം. ഹാൾ ടിക്കറ്റ്, പേന, പെൻസിൽ, റബർ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് തുടങ്ങി അവശ്യം വേണ്ട വസ്തുക്കൾ തലേന്നു തന്നെ തയാറാക്കി വയ്ക്കണം. പരീക്ഷാ ദിവസം ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രവും തലേന്നു തന്നെ ക്രമീകരിക്കണം. പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ഉറക്കമിളച്ചു പഠിക്കരുത്. ഭക്ഷണകാര്യത്തിലും മിതത്വം വേണം. ആവശ്യത്തിനു ശുദ്ധജലം കുടിക്കണം. എനിക്ക് ഓർമശക്തി ഇല്ല, പഠിച്ചതു മറന്നു പോകുന്നു എന്നു സ്വയം പറയരുത്, ചിന്തിക്കരുത്. പരീക്ഷയെ ശുഭചിന്തയോടെ നേരിടുക, എല്ലാം നന്മയായി ഭവിക്കുമെന്ന പോസിറ്റീവ് മനസ്സാണ് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

∙ അധ്യാപർക്കും വേണ്ട ടെൻഷൻ

ഓൺലൈൻ പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനും റിവിഷൻ നടത്താനും സാധിച്ചോയെന്ന വിഷമം പല അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ടാകും. ഇത്തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുവാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെന്ന കുട്ടികളുടെ പരാതിക്കിടയിൽ സംതൃപ്തിയോടെ ക്ലാസ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെന്ന അധ്യാപകരുടെ സങ്കടം പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാക്കാം. അതിനാൽ അധ്യാപകരും പോസിറ്റീവായ സമീപനം കാട്ടണമെന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനും ട്രെയിനറുമായ വർഗീസ് പോത്തൻ പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

∙ കൃത്യമായി അതതു ദിവസത്തെ പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ നോക്കി കുറഞ്ഞത് അര മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുക. 9.45 നാണു പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ തുടങ്ങി 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശനമില്ലെന്ന് മറക്കരുത്.

∙ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പൂർണമായി പാലിക്കുക. മാസ്ക് ശരിയായി ധരിക്കുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്കും മുൻപും ശേഷവും സ്കൂളിലും പരിസരത്തും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത്. സാനിറ്റൈസർ, തെർമൽ സ്കാനിങ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പരീക്ഷാഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ പ്രത്യേക മുറിയിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്. കോവിഡ് ബാധിതർ, പനി, ചുമ, തലവേദന മുതലായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ . പ്രിൻസിപ്പലിനെ മുൻകൂട്ടി വിവരം അറിയിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത്.

∙ കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം അവരവർ തന്നെ കരുതണം. അതു മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്.

∙ ഉത്തരക്കടലാസിൽ റജിസ്റ്റർ നമ്പർ ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതുക. പരമാവധി സമയം പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അവസാന 5 മിനിറ്റിൽ പേപ്പർ തുന്നിക്കെട്ടി റജിസ്റ്റർ നമ്പർ, ചോദ്യ നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

