കൊച്ചിയിലെ ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലയായ നുവാൽസിൽ പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനും മുൻ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലുമായ എം.കെ.ദാമോദരന്റെ പേരിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സീനിയർ അഡ്വക്കറ്റ് എം.കെ.ദാമോദരൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ലോ യുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ഏപ്രിൽ 4 ന് മൂന്നു മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. വ്യവസായ, നിയമവകുപ്പ്‌ മന്ത്രി പി.രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഓഫിസ് ഉദ്‌ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഡോ. ആർ.ബിന്ദുവും വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയും നിർവഹിക്കും.

അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണകുറുപ്പ്, ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ കെ.എൻ., കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ അധ്യക്ഷ സീമ കണ്ണൻ, വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. കെ.സി.സണ്ണി, റജിസ്ട്രാർ മഹാദേവ് എം.ജി. എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നവർ, അഭിഭാഷകർ, ന്യായാധിപന്മാർ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിയമ ഉപദേശകർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, നിയമ പരിജ്ഞാനം ആവശ്യം വേണ്ട മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, നിയമ സഹായത്തിനും മനുഷ്യാവകാശസംരക്ഷണത്തിനും ഉള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം നിയമ സേവനങ്ങളിൽ മികവുള്ളവരാക്കാനും നിയമ നിർമാണം, രാജ്യാന്തര ഉടമ്പടി രൂപപ്പെടുത്തൽ, കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടൽ, നീതിന്യായ നിർവഹണം, ഭരണ നിർവഹണം, നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം, നിയമ ഗവേഷണം തുടങ്ങി നിയമത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഗുണ നിലവാരമുള്ള സേവനം ഉറപ്പു വരുത്താനും ഈ കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Content Summary: Inauguration of Adv. M K Damodaran Centre for Excellence in Law On April 4