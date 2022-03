ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങാനാവാത്ത ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പരിശീലനം: കേന്ദ്രം വിശദീകരണം നൽകണം

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങാനാവാതെ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങി ഓൺലൈനായി പഠനം തുടരുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ, ക്ലിനിക്കൽ പരിശീലനത്തിന് അവസരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി.

പേരൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ് എന്ന സംഘടനയാണു നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷനും (എൻഎംസി) ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയും അംഗീകരിച്ച ചൈനയിലെ സർവകലാശാലകളിലെ 92 വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഹർജി നൽകിയത്.

