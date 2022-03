തിരുവനന്തപുരം∙ പൊതുപരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞാലും എൽപി, യുപി സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഏപ്രിൽ 2 വരെ സ്കൂളിലെത്തി അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. അതിനു ശേഷം അധ്യാപകർ ഹാജരാകുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം പിന്നീടു നൽകും. പരീക്ഷാ ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകണം.

Content Summary : LP UP Teachers Should Come to School Till April 2