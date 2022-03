2024 വരെ പുതിയ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളില്ല: എഐസിടിഇ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു 2024 വരെ പുതിയ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകൾ അ‌നുവദിക്കില്ലെന്നു ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (എഐസിടിഇ) വ്യക്തമാക്കി. ‍അതേസമയം 80 ശതമാനത്തിലേറെ സീറ്റുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ന‌ടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധിക സീറ്റ് അനുവദിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

95–100 % അഡ്മിഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 25 % സീ‌‌റ്റ് അധി‌കമായി അനുവദിക്കാനാണു ശുപാ‍ർശ. 80–95% അഡ്മിഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥ‌ാപനങ്ങളിൽ 15 % അധിക സീറ്റ് അനുവദിക്കും. എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി–എക്സിറ്റ് അനുവദിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളും എഐസിടിഇ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ വർഷക്കാർക്കു സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റും രണ്ടാം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നവർക്കു യുജി ഡിപ്ലോമയും മൂന്നാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു വൊക്കേഷനൽ എജ്യുക്കേഷൻ ബാച്‌ലർ ബിരുദവുമാണു ലഭ‌ിക്കുക.

‘പിഎം കെയർ’:പോളിടെക്നിക്അധിക സീറ്റ്

കോവിഡ് അനാഥരാക്കിയ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി രാ‌ജ്യത്തെ എല്ലാ പോളിടെക്നിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അധിക സീറ്റ് അനുവദിക്കാൻ എഐസിടിഇ തീരുമാനിച്ചു. ‘പിഎം കെയർ’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും 2 സീറ്റ് അധികമായി അനു‌വദിക്കുക. ഈ സംവരണം മറ്റു കുട്ടികളെ ബാധിക്കില്ല. അധികമായിട്ടാണ് സീറ്റ് അനുവദിക്കുക.

