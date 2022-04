മലയാളം ഒന്നാം ഭാഷ വലച്ചില്ല, ആശങ്ക ആശ്വാസത്തിന് വഴിമാറിയ അനുഭവമെന്ന് കുട്ടികൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യദിനം ഒന്നാം ഭാഷകളുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ പരീക്ഷ വലച്ചില്ലെന്ന ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് കുട്ടികൾക്ക്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായ പരാതികളും ആദ്യ ദിവസമുണ്ടായില്ല.

ലക്ഷദ്വീപിലും ഗൾഫിലുമടക്കം 2961 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4,27,407 പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. പ്ലസ്ടു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ ഇന്നാണ്. 2005 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4,19,640 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്.

Content Summary : SSLC Malayalam first paper were esay says students